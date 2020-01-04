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رقم الخبر: 272618 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2020 الوقت: 09:16 الاقسام: محليات  
جثمان الشهيد القائد سليماني يشيع في طهران الاثنين

جثمان الشهيد القائد سليماني يشيع في طهران الاثنين

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري عن مراسم تشييع ودفن جثمان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني.

ووفقا للبيان الصادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري مساء الجمعة فان مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد قاسم سليماني وجثامين رفاقه الشهداء بعد وصولها الى ايران ستجري في مدينة مشهد عند مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) يوم الاحد ومن ثم ستجري مراسم تشييع للجثامين الطاهرة في طهران يوم الاثنين.
واضاف، ان مراسم تشييع ودفن الشهيد سليماني ستجري يوم الثلاثاء في مدينة كرمان مركز محافظة كرمان (جنوب شرق) مسقط راسه.
وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي حين خروجهما من مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

 
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