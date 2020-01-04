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رقم الخبر: 272617 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2020 الوقت: 09:15 الاقسام: محليات  
رئيس الجمهورية يزور منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني

رئيس الجمهورية يزور منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني

قام رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني صباح اليوم السبت بزيارة منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وقدم الرئيس روحاني التعازي والتبريكات باستشهاد هذا المجاهد الكبير والمخلص.
وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي حين خروجهما من مطار بغداد فجر امس الجمعة.  
واعلن سماحة قائد الثوررة الاسلامية حدادا عاما لمدة ثلاثة ايام على روح اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الاسلامي.
كما عين سماحة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي العميد "اسماعيل قاآني" قائدا جديدا لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية.

 
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