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رقم الخبر: 272615 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 21:15 الاقسام: عربيات  
الرئيس اللبناني يعزي روحاني، مؤكداً إدانة لبنان جريمة اغتيال اللواء سليماني

الرئيس اللبناني يعزي روحاني، مؤكداً إدانة لبنان جريمة اغتيال اللواء سليماني

أبرق رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون إلى نظيره الإيراني الرئيس حسن روحاني معزياً ومديناً جريمة اغتيال اللواء قاسم سليماني وصحبه.

ومما جاء في نص البرقية:
"تلقيت بألم نبأ اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ومجموعة من المسؤولين والمرافقين، في توقيت بالغ الدقة في منطقة الشرق الأوسط، وبما يمكن أن يرفع حجم التحديات التي تواجهها دول المنطقة، ومنسوب التوتر والتهديدات الأمنية. في هذه المناسبة الأليمة، أتوجَّه اليكم وإلى الشعب الإيراني الصديق بتعزيتي القلبية، مؤكداً إدانة لبنان للجريمة التي أدَّت إلى مقتل اللواء سليماني وصحبه، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويمنحكم الصحة والحكمة لمواجهة تداعيات هذه الحادثة، وتثبيت الاستقرار والسلام في ربوع بلادكم، وتحقيق الأمن والازدهار لشعبكم".
كما وجّه الرئيس عون برقية مماثلة الى الرئيس العراقي برهم صالح، معزياً ومديناً الجريمة التي أدت إلى اغتيال نائب قائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، "والتي أتت فيما تسعون إلى تثبيت الاستقرار في بلادكم، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية".

 
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