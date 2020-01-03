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رقم الخبر: 272614 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 21:12 الاقسام: عربيات  
الأسد: استشهاد الفريق قاسم سليماني سيزيد محور المقاومة قوة وتعاضداً
في برقية تعزية بعثها الى الرئيس روحاني؛

الأسد: استشهاد الفريق قاسم سليماني سيزيد محور المقاومة قوة وتعاضداً

بعث اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية السوري بشار الأسد برقية عزاء الى رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني باستشهاد الفريق قاسم سليماني، أكد فيها ان دماء الشهداء ستزيد محور المقاومة قوة وتعاضدا وإصرارا على تحرير منطقتنا من الاحتلال والاستيطان ومصادرة حقوق الشعوب وأراضهم وثرواتهم.

 وجاء في نص رسالة بشار الأسد الى الرئيس روحاني التي تلقت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) نسخة منها:
"ان وقوف القائد الشهيد الى جانب الشعب والجيش السوري في الحرب على الارهاب واسهاماته الكبيرة في الانتصارات التي تحققت على الارضي السورية ضد التنضيمات الارهابية ستبقى دائما ماثلة في ضمائر الشعب السوري".
وتابع الأسد في رسالته، "ان استشهاد هؤلاء القادة الذين أفنوا حياتهم خدمة لقضية المقاومة والدفاع عن الحق والشرف سيشكل منارة تضيء درب كل من سار معهم في هذا النهج، وسيعزز في نفوس الاجيال القادمة من المقاومين الشرفاء، أينما وجدوا، الإصرار والعزيمة بكل ما يلزم من أجل وضع حد للسياسات العدوانية التي تنتهك حقوق الشعوب وسيادة الدول، والتي دأبت الولايات المتحدة على انتهاجها في منطقتنا".
وأضاف، "لا شك لدينا أبدا ان دماء الشهداء ستزيد محور المقاومة قوة وتعاضدا وإصرارا على تحرير منطقتنا من الاحتلال والاستيطان ومصادرة حقوق الشعوب وأرضهم وثرواتهم".
وأورد الأسد في ختام البرقية، "أعرب باسمي وباسم الشعب العربي السوري عن تضامننا الكامل مع الشعب الايراني الصديق وعن خالص عزائنا ومواسانتا لاسر الشهداء؛ سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

 
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