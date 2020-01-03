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رقم الخبر: 272611 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 21:03 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الاسلامية يزور منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني

قائد الثورة الاسلامية يزور منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني

قام قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مساء اليوم الجمعة بزيارة منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وافاد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله الخامنئي ان سماحته قام بزيارة منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني، وقدم التعاوي والتبريكات باستشهاد هذا المجاهد الكبير والمخلص.
وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي حين خروجهما من مطار بغداد فجر اليوم الجمعة. 

 
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