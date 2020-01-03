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رقم الخبر: 272610 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 20:59 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري يعلن أسماء الشهداء الايرانيين برفقة الفريق سليماني

الحرس الثوري يعلن أسماء الشهداء الايرانيين برفقة الفريق سليماني

أعلن مكتب قيادة قوات "القدس" التابعة حرس الثورة الاسلامية عن أسماء الشهداء الايرانيين الذي ارتقوا اليوم في الهجوم الارهابي الاميركي في العاصمة العراقية بغداد.

وافاد التقرير ان عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم الجمعة في الهجوم الارهابي الاميركي في العاصمة العراقية بغداد هم عشرة أشخاص؛ 5 منهم ايرانيون بينهم الشهيد قاسم سليماني و 5 شهداء آخرين من الحشد الشعبي في العراق بينهم الشهيد ابومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.
 وفيما يلي أسماء الشهداء المرافقين للفريق قاسم سليماني:
1 - العميد بالحرس الثوري حسين جعفري نيا
2 - العقيد بالحرس الثوري شهرود مظفري نيا
3 - الرائد بالحرس الثوري هادي طارمي
4 - النقيب بالحرس الثوري وحيد زمانيان

 
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