*ضجة في" إسرائيل" بعد فتح تحقيق عاجل في "عملية الطحينة" *اعتقالات واعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على استيلاء سلطات الاحتلال على أراضي القرية لتوسيع عمليات الاستيطان ما أدى إلى إصابة شابين اثنين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك أعلن وزير حرب العدو نفتالي بينيت توقيع أوامر حجز أموال 32 عائلة فلسطينية لديها أبناء معتقلون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقال بينيت، في تغريدة على تويتر مساء الخميس"وقعت أوامر حجز أموال 32 عائلة (هم ذوو معتقلين من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر) تتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية"، وأضاف "القرار ساري المفعول، وسيتم حجز الأموال في الساعات المقبلة".

وتابع بينيت "حصلت هذه العائلات على تمويل من السلطة الفلسطينية لسنوات، مقابل الأعمال التي يرتكبها الإرهابيون"، حسب تعبيره.

وتخصص السلطة الفلسطينية مبالغ شهرية لكافة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

والأحد الماضي، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر الاسرائيلي "الكابينت"، اقتراحًا لاقتطاع نحو 150 مليون شيقل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، وهو نفس المبلغ الذي حولته السلطة خلال عام 2018، لعائلات أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وحذرت السلطة الفلسطينية من أن اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة قد يفجر الأوضاع.

ونقل هذا التحذير للاحتلال الاسرائيلي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في لقاء جمعه الثلاثاء الماضي بوزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون.

وأكد الشيخ في تغريدة على "تويتر"، "رفض القيادة الفلسطينية للقرصنة المالية الإسرائيلية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى".

وقرر "الكابنيت" الأحد الماضي اقتطاع 149 مليون شيكل من أموال المقاصة، على أن يتمّ اقتطاعها على مدار 12 شهرًا.

من جهة اخرى أثار فتح تحقيق عسكري عاجل في قضية استخباراتية داخل المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، ضجة كبيرة في البلاد.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء الخميس، أنه تم الكشف عن فضيحة جديدة داخل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، بعد التأكد بفتح تحقيقات موسعة تجريها الشرطة العسكرية الإسرائيلية، مع ضابط كبير في شعبة الاستخبارات، برتبة عميد.

وأوردت القناة العبرية، عبر برنامجها الإسبوعي "عفودا"، والذي يذاع يوم الخميس من كل أسبوع، أن العميد يوفال شمعوني، قام بتشغيل أو تأجير عميل خاص، من الوحدة 504، لإرساله في مهمة خاصة إلى المناطق الفلسطينية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مهمة العميل الخاص كانت التسلل إلى إحدى القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، لشراء علبة "طحينة"، وتقديمها للعميد الإسرائيلي، حيث نشرت القناة عبر برنامجها أن هناك أنواعا مختلفة من الطحينة الفلسطينية الممتازة، من نوع "النسر" أو "الزرافة".

ونقلت القناة على لسان ضابط إسرائيلي كبير أن ما قام به العميد يوفال شمعوني لا يتفق مع مبادئ وتقاليد وعادات الوحدة العسكرية الإسرائيلية التابع لها، وهي وحدة مهمة وذات طابع خاص، وهي وحدة 504، في وقت نوهت فيه إلى أن هذه العملية تمت قبل عدة أشهر.

وأكدت القناة العبرية أن رئيس الأركان ورئيس شعبة الإستخبارات، يشرفون بأنفسهم على التحقيقات في هذه القضية، التي وصفوها بالخطيرة.

هذا واعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الجمعة، عددا من الشبان الفلسطينيين بعد اقتحام منازلهم في قرية العيسوية شرق القدس المحتلة.

وكانت مسيرة انطلقت مساء الخميس جابت قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، احتجاجا على إصدار قرار يقضي بالحبس المنزلي الليلي بحق 9 شبان، لمدة تراوحت بين شهرين و4 أشهر.

وردد المشاركون خلال المسيرة هتافات تقول" يا ايلي اسمع اسمع، والعيسوية ما بتركع" و" من العيسوية اعلناها القدس نجمة بسماها ".

إلى ذلك أطلقت قوات العدو النار على فلسطيني قرب "غوش عتصيون" شمال الخليل، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعم المتحدث باسم جيش العدو ان الجنود أحبطوا محاولة تنفيذ عملية طعن في مفرق غوش عتصيون حيث تم تحييد المنفذ، دون وقوع إصابات في صفوف الصهاينة.

*الرعب يسيطر على مستوطني الجبهة الجنوبية

كما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن دراسة حديثة أُجريَت مؤخرًا تؤكد أن مستوطني "غلاف غزة" يعشيون في حالة من الخوف والرعب جراء القذائف الصاروخية الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إن معظم مستوطني الجبهة الجنوبية لا يشعرون بالأمان في أعقاب عملية "الحزام الأسود" (العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة - تشرين الثاني/نوفمبر).

وبحسب ما أفادت الدراسة، فإن 27٪ منهم يشعرون بأمان أقلّ منذ العملية و10٪ فقط يشعرون بالأمان أكثر، فيما 63٪ قالوا إن العملية لم تغيّر شعورهم بالأمان.

وفي ردّهم على سؤال "ما هي مساهمة الجولة الأخيرة في إحساسك بالأمان إن وُجد؟"، أجاب 63٪ أن الجولة لم تسهم في تحسين شعورهم بالأمان على الإطلاق، وقال 11٪ إن الجولة أضعفت هذا الشعور إلى حدّ كبير، فيما أشار 16٪ الى أنها أضعفت شعورهم بالأمان، و8٪ قالوا إن الجولة عزّزت إحساسهم بالأمان و2٪ قالوا إنها عززت الإحساس بدرجة كبيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن جامعة "تل أبيب" قامت بإجراء البحث بعد أسبوعين من العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، خاصة أن 450 قذيفة أطلقت من قطاع غزة على الرغم أن منظومة القبة الحديدية تصدّت لـ90% منها، وتم تشغيل صافرات الإنذار 750 مرة، غالبيتها من مسافة 40 كلم من قطاع غزة.

وقد شملت الدراسة 508 مستوطنًا يعيشونعلى بعد 40 كم من قطاع غزة.