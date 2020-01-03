دشن رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى مهدي المشاط المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة للعام 2020 بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشاد الرئيس المشاط بالانتصارات والإنجازات التي تحقّقتْ في العام 2019 على مستوى تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية في مختلف المجالات، مشيدًا في الوقت نفسه بالانتصارات الكبرى والضرباتِ الموجعة التي أسهمت في قلب المعادلات والاستراتيجيات العسكرية والجيوسياسية في المنطقة.

وقال المشاط إن الرؤية الوطنية هي أبسط استحقاقات الانتصارات اليمنية الفذة لننفض عن أنفسنا غبار الوصاية والهيمنة الأجنبية.

وأضاف أنه كما صنعت السواعد والعقول اليمنية صواريخ باليستية وطائرات مسيرة فلن يكون هناك عائق دون تنفيذ خطة عملية مدروسة تنهض بكافة مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن وثيقة الرؤية الوطنية وخططها المرحلية هي وثائق استراتيجية للتنفيذ وليست للمزايدة السياسية والإعلامية.

وأشار إلى أن دول العدوان تسعى بكل ما تملك إلى إعاقة قيام الدولة وتفتيتها وهذا ما يحصل في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وشدد على ضرورة البدء في استكمال إعداد وتطبيق مدونة قواعد السلوك الوظيفي بما يجسد التعامل مع المسؤولية كواجب شرعي في خدمة الناس لا مقاما للاستعلاء عليهم

وختم بالتأكيد على أن اليمن سيستمر بالنهوض بدوره التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين المحتلة.

إلى ذلك اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الإفراج عن ستة أسرى من الجنود السعوديين خطوة إيجابية.

وأفادت اللجنة في بيان أنها قامت بتسهيل إعادة ستة أسرى سعوديين من اليمن إلى السعودية بناء على اتفاق بين السلطات السعودية وأنصار الله.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة سبباً في الإفراج عن المزيد من الأسرى وإعادتهم إلى أوطانهم.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تحققت من رغبة الأسرى في العودة إلى بلادهم، وذلك من خلال المقابلات التي أجرتها معهم في مكتبها، وقدمت طائرة لإعادتهم إلى وطنهم.

وأكدت اللجنة أنها تعمل كوسيط محايد ولم تشارك في أي مفاوضات سابقة لعملية الإفراج.

وقالت نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن فريا رادي "يسعدنا أن نرى زخماً يحدث مع إطلاق سراح المحتجزين الذي يحصل من كلا الجانبين، اليوم هو مهم إذ يتم لم شمل ست عائلات إنها لحظة مميزة عندما يحدث هذا ويشرفنا أن نكون جزءاً منه" .

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أعلن الاربعاء تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمهيدا لتسليمهم إلى الطرف السعودي، في مبادرة من جانب واحد وذلك في إطار مساعي القوى الوطنية الرامية إلى حل ملف الأسرى.

من جهة اخرى استشهد 3 مواطنين بينهم امرأة فيما أصيب طفل، الجمعة، إثر 3 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلا في محافظة صعدة.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد 3 مواطنين بينهم امرأة وإصابة طفل إثر 3 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منزل مواطن في منطقة بني معاذ.

واستشهد مواطن، في وقت سابق الجمعة، بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

كما قصف العدوان بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية خلال الساعات الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن النظام السعودي ارتكب جريمة في سوق الرقو بمحافظة صعدة الأسبوع الماضي راح ضحيتها 24 شهيدًا، 18 من الأفارقة و6 مواطنين.

*وقفة قبلية لأبناء وقبائل مديرية منبة تنديدا بجريمة سوق الرقو وإعلانا للنفير العام

هذا ونظم أبناء مديرية منبه بمحافظة صعدة الجمعة، وقفة قبلية مسلحة رفضا واستنكارا لجرائم العدوان وآخرها جريمة سوق الرقو التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين والمهاجرين الأفارقه، وإعلانا للنفير العام لمواجهته.

وأكد المشاركون في الوقفة أن العدوان لا يتردد في ارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء المديرية وأبناء المناطق الحدودية، وان هذه الجريمة لم تكن الأولى، بل سبقها جرائم عديدة.

وأبدى المشاركون استعدادهم وجهوزيتهم للتصدي لهذه المؤامرات والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال. مجددين صمودهم وثباتهم وسيرهم على خطى الشهداء العظماء وعدم التنازل عن ما ضحوا من أجله بدمائهم.