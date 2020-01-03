وتضم حكومة جراد تسعة وثلاثين وزيراً من بينهم خمس نساء، أغلبهم تكنوقراط، ومن المتوقع أن يستلموا مهامهم بداية الأسبوع المقبل.

وأفاد التلفزيون الجزائري أن الرئيس عبد المجيد تبون قد عين صبري بوقادوم وزيرا للخارجية، ومحمد عرقاب للطاقة وكمال بلجود للداخلية.

فيما عين سيد علي خالدي وزيرا للشباب والرياضة ليخلف بذلك عبد الرؤوف سليم برناوي الذي كان على رأس القطاع خلال حكومة تصريف الأعمال.

كما تم تعيين محمد عرقاب على رأس وزارة الطاقة ويوسف بلمهدي في الشؤون الدينية، والطيب زيتوني في وزارة المجاهدين.

وبهذا التعيين يحافظ كل من وزير الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل بلقاسم زغماتي على مناصبهم في الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرر القضاء الجزائري الإفراجَ المؤقّت عن أبرز معتقلي الحَراك الشعبي لخضر بورقعة أحدِ القادة التاريخيين لثورةِ التحرير، وتأجيل محاكمته إلى الثاني عشر من مارس المقبل.

كما قرر القضاء ولأسباب صحية الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد المتهم بإضعاف معنويات الجيش الجزائري، إضافة إلى ستة وسبعين آخرين من معتقلي الحراك الشعبي.

من جهة اخرى أعلنت وزارة العدل الجزائرية، أن القضاء أخلى سبيل 76 موقوفاً بينهم ناشط معارض بارز، في إطار "سعي الدولة لإنهاء الاحتجاجات المستمرة على مدى عدة أشهر".

وأضافت الوزارة أن "بين المفرج عنهم لخضر بورقعة، وهو عسكري سابق شارك في حرب التحرير الجزائرية في ستينات القرن الماضي، واعتقل في حزيران/ يونيو الماضي، وكذلك العميد المتقاعد حسين بن حديد، والعشرات من المعتقلين الآخرين في الأيام القليلة الماضية".

وخرج مئات ألوف المحتجين إلى شوارع الجزائر في شهر شباط/ فبراير الماضي، بشكلٍ يومي في البداية ثم أسبوعياً، ونجحوا في نيسان/ أبريل 2019 في إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.

وعرض الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي انتخب الشهر الماضي فتح حوار مع حركة الاحتجاج، فيما كان الجيش، ورئيس أركانه السابق الفريق أحمد قايد صالح الذي توفي بنوبة قلبية الأسبوع الماضي، يدفعان من أجل إجراء الانتخابات.

*الجزائر تعلن عن مبادرات حوار بين الأطراف الليبية

من جانب آخر قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الخميس، إن بلاده ستقوم بمبادرات حوار بين الأطراف الليبية، على أن تتم مبادرات الحوار تلك داخل الجزائر.

وتأتي تصريحات الوزير الجزائري في وقت أرسلت بلاده، على متن أربع طائرات، نحو 100 طن من المساعدات الإنسانية، إلى مناطق حدودية في ليبيا.

ويرى كثيرون، أن تونس والجزائر سيكون لهما دور حاسم في حل الأزمة الليبية.