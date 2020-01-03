أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، إنّ إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا مرتبط بالتطورات الميدانية، لافتاً إلى أن مذكرة التعاون تهدف إرسال قوات عسكرية للمساعدة على إنهاء الحرب في ليبيا، محملاً الجامعة العربية مسؤولية سفك الدم العربي.

وقال أقطاي في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، "لن تقوم تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا على الفور، إذ أن الجيش التركي سيتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة وفقا للتطورات والظروف الميدانية على الساحة الليبية، بحيث سيقوم الرئيس أردوغان والجيش التركي بتحديد هذا الموضوع وفقاً للحاجة ووضع حكومة الوفاق الليبية الميداني".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا أجاب أقطاي" إن مذكرة التعاون الأمني والعسكري المبرمة بين ليبيا وتركيا ومذكرة التفويض التي صادق عليها البرلمان التركي، تتيحان لأنقرة إمكانية تقديم كل أنواع الدعم العسكري والأمني لـحكومة الوفاق الليبية بما فيه بناء قاعدة عسكرية فوق الأراضي الليبية، ولكن هذا الموضوع سيتم وفق سير التطورات والوضع الميداني في البلاد".

وحول ما إذا كان الجيش التركي سيشارك في القتال بشكل مباشر في ليبيا قال أقطاي: "مذكرة التفويض بإرسال قوات عسكرية بنيت على مفهوم إنهاء الحرب في ليبيا، بحيث سيقوم الجيش التركي بفعل كل ما يلزم من أجل وقف الحرب والاشتباكات والاحتلال في هذا البلد".

وأضاف، "هدفنا ليس الدخول إلى ليبيا من أجل القتال ضد الليبيين وإنما نذهب إلى هذا البلد بناء على دعوة حكومة الوفاق الوطني المشروعة من أجل حماية الليبيين" موضحاً، "ليبيا تتعرض حالياً لهجوم عنيف وترزح تحت نير الاحتلال".

وحول موقف روسيا من خطوة تركيا في ليبيا قال أقطاي "أعتقد أن روسيا ستقدر خطوات تركيا في ليبيا ووضعها هناك" مشيراً إلى "أن الحوار بين موسكو وأنقرة مستمر ولم ينقطع".

واعتبر أقطاي أن روسيا ستغير من موقفها حيال حفتر "لأنه ليس طرفاً مشروعاً وهو لا يمثل الشعب الليبي ويقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان وهو يحاول اجتياح طرابلس من دون أي ذريعة"

وأضاف "إذا كان لروسيا مصالح في ليبيا فمن الممكن تقديرها وتقييمها ولكن هذا لا يقتضي أن تكون أي دولة شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها حفتر".

وكان البرلمان التركي قد صادق يوم الخميس على طلب الرئاسة تفويض الحكومة لتقديم دعم متنوع يشمل إرسال قوات إلى ليبيا.

وجاء التصديق ب325 صوتا مقابل 184على طلب تفويض الحكومة لتقديم دعم متنوع يشمل إرسال قوات إلى ليبيا.

والأسبوع الماضي قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يحظى تحالف حزبه الحاكم بالأغلبية لكنه يواجه معارضة للخطة في البرلمان، إن تركيا ستنشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا.

وطلبت حكومة الوفاق دعما تركيا فيما تواجه هجوما من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني) بقيادة خليفة حفتر التي تحظى بدعم روسيا ومصر والإمارات والأردن.

واستبعد محللون ومسؤولون أن ترسل أنقرة قوات على الفور وتوقعوا إرسال مستشارين عسكريين ومعدات.

وذكر مسؤول تركي كبير الأسبوع الماضي أن بلاده قد تدرب جنودا ليبيين على أراضيها وقالت رويترز إن أنقرة تبحث أيضا إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى طرابلس في إطار الدعم العسكري المزمع.

ميدانياً تجددت، صباح الخميس، الاشتباكات بين قوات الحكومة الليبية ومسلحي خليفة حفتر بعدة محاور، جنوبي طرابلس، بعد هدوء استمر ليومين.

ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، شملت الاشتباكات محاور عين زارة وصلاح الدين، جنوبي العاصمة.

وقال شهود عيان إن أصوات الاشتباكات تسمع بوضوح في عين زارة وصلاح الدين مصحوبة بأصوات انفجارات تهز الأحياء السكنية.

يأتي ذلك في وقت حلق فيه طيران حربي في سماء العاصمة طرابلس، من دون معرفة تبعيته لحكومة الوفاق أم حفتر.

وفي السياق ذاته نقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) عن مصدر عسكري القول، إن المدفعية الثقيلة لقوات الوفاق تستهدف تمركزات مسلحي حفتر بمحور الخلاطات، جنوبي طرابلس.

وينازع خليفة حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ويشن منذ 4 أبريل الماضي هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.