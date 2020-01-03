يهيمن على الصوماليين غضب شديد، منذ أن أعلنت الاستخبارات الصومالية أن التفجير الدموي، جنوبي العاصمة مقديشو، السبت الماضي، تقف خلفه "دولة أجنبية"، نقلت وسائل إعلام محلية أنها "الإمارات"، التي حرصت على إدانة التفجير.

وضرب التفجير، وهو بسيارة مفخخة، تقاطع "إكس كونترول" المزدحم مروريًا، وأسقط أكثر من 90 قتيلًا، بينهم مواطنان تركيان، ونحو 140 جريحًا، وتبنته حركة "الشباب" المتمردة، الإثنين الماضي.

وليس معتادًا أن تسارع الحركة إلى تبني هجمات تُسقط ضحايا كثيرين بين المدنيين، كما أن الحركة عادة ما تستهدف بمثل هذه الهجمات الكبيرة مؤسسات حكومية حساسة، وهو ما دفع الخبراء إلى ترجيح وجود "أيادٍ أجنبية" تستهدف تركيا، الداعمة بقوة للحكومة الصومالية.

وكانت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، بعد يومين من الهجوم، قد قالت في بيان، إن "مجزرة تقاطع "إكس كونترول"، دبرتها دولة أجنبية"، وسيتم التعاون مع عدد من أجهزة الاستخبارات الدولية لكشف ملابسات التفجير.

وبينما لم تفصح الاستخبارات عن اسم هذه الدولة، نقلت وسائل إعلام محلية في تناولها للخبر أنها "الإمارات"، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).

ونقل موقع "عاصمة" الصومالي، عن صحيفة "يني شفق" التركية، أن "الإمارات التي تعارض الجهود التركية الداعمة للصومال وبعض البلدان الأخرى، كانت العقل المدبر للتفجير الدامي في تقاطع إكس كونترول"، جنوبي العاصمة السبت.

وأضاف الموقع أن هدف التفجير كان مواطنين أتراك كانوا يعملون في مشروع إصلاح الطريق الرابط بين العاصمة مقديشو، وإقليم شبيلى السفلى جنوبي الصومال، وتنفذه شركة تركية، بتمويل قطري.