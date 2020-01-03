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رقم الخبر: 272600 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 20:28 الاقسام: عربيات  
استشهاد وجرح 7 سوريين بانفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك

استشهاد وجرح 7 سوريين بانفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك

استشهد 3 مدنيين وجرح 4 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في ناحية سلوك بريف الرقة الشمالي التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الجماعات التكفيرية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية قولها: إن سيارة مفخخة انفجرت في بلدة سلوك بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين وجرح 4 آخرين ووقوع دمار في المنازل والممتلكات.

ومنذ احتلالها من قبل قوات النظام التركي ومرتزقته في أكتوبر الماضي وجراء الانفلات الأمني الذي تعيشه مناطق سيطرة الجماعات التكفيرية التابعة للاحتلال التركي شهدت بلدة سلوك أربعة تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة كان آخرها انفجار عربة مفخخة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وجرح 15 آخرين.

واحتلت القوات التركي ومرتزقته من المجموعات التكفيرية بلدة سلوك بريف مدينة تل أبيض في الثالث عشر من أكتوبر الماضي بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.

 

 
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مصدر الخبر: دمشق ـ وكالات
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