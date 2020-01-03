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رقم الخبر: 272599 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 20:27 الاقسام: محليات  
قائد أمني: ضبط مايزيد عن طنين من المخدرات في سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد

قائد أمني: ضبط مايزيد عن طنين من المخدرات في سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد

أعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، العميد محمد ملاشاهي، تفكيك عصابة كبيرة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات وضبط طنين اثنين و700 كغ من المخدرات في منطقة ميرجاوة (جنوبي زاهدان مركز المحافظة).

وأوضح العميد ملاشاهي: إن قوات حرس الحدود تمكنوا بواسطة عمليات استخبارية واسعة، من رصد تحركات عصابة المخدرات في منطقة ميرجاوة الحدودية ووضعوا خطة دقيقة للقضاء عليها.

وتابع: إن عملية تفكيك هذه العصابة الكبيرة تحققت من خلال التعاون بين فرق اسناد وعمليات عديدة حيث تم الكشف ورصد الطرق التي كانت تسلكها وبالتالي وضع الكمين لتدمير هذه العصابة قبل ان تنفذ مآربها البغيضة.

ولفت قائد قوات حرس الحدود في سيستان وبلوجستان الى ان العملية أفضت الى القبض على عنصرين اثنين من الهربين وضبط سيارة محملة بما يبلغ طنين و744 كغ من المخدرات.

 

 

 

 

 
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