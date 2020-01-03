إنطلقت الخميس تدريبات تكتيكية مشتركة لوحدات القوة البرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة "دارنغون" بمدينة شيراز (في محافظة فارس – جنوب)، وذلك برعاية القائد العالم للجيش "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي"، وحضور قائد القوة البرية للجيش "العميد كيومرث حيدري".

وتشارك في هذه التدريبات، قوات تابعة للوحدات الهجومية والتدخل السريع والمجوقلة ووحدة الطيران لدى القوة البرية للجيش الايراني، لاستعراض جاهزيتها وإقتدارها في مواجهة التهديدات.

وفي تصريح للصحفيين على هامش تفقده لهذه التدريبات، أكد اللواء موسوي ان كافة الاسلحة والمعدات المستخدمة في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية حديثة ووطنية الصنع تماما.

وشدد القائد العام للجيش، على ان ايران ترصد جميع التحرکات وسترد بحزم على أدنى خطأ قد یصدر من أي جانب؛ مبينا ان المعدات والاسلحة المستخدمة في هذه التدريبات تبعث على الأمل وتجسد مدى الاستناد على الطاقات الوطنية.

وأضاف: ان القوة البرية للجيش تعمل منذ فترة طويلة على تعزيز قدراتها انطلاقا من الطاقات الوطنية وفي مختلف المجالات والاغراض حيث يتم إستعراض جانب منها في هذه التدريبات التكتيكية المشتركة.

وتابع اللواء موسوي: إن وحدات القوة البرية أصبحت اليوم قادرة على أداء مهام عديدة بصورة متزامنة، وبما يتيح لها امكانية الرد والخروج بنجاح عند مواجهة أي تهديد في ساحات القتال.

واكد بان الكوادر الشبابية المتخصصة في الجيش تعمل دوما على تطوير المعدات والمنظومات بما يتناسب مع تهديدات اليوم؛ لافتا الى إجراء تغييرات أساسية في منظومات دبابات "تشيفتن" كما ان قدرات المناورة لدى الوحدات المدرعة للجيش باتت متطورة ومختلفة تماما اليوم.

وقال القائد العام للجيش، ان "قواتنا تتابع مهامها بشكل مستدام برا وجوا وبحرا وترصد جميع التحركات وترد بحزم على أدنى خطأ لو صدر من أحد؛ ولو تغيرت الحالة الى المواجهة فمن المؤكد اننا سنظهر للعدو قدراتنا وندافع بكل قوانا عن الشعب الايراني العظيم ومبادئ الثورة الاسلامية وثغور البلاد".