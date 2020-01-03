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رقم الخبر: 272597 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 20:08 الاقسام: عربيات  
قائد قوات حرس الحدود: ايران تنعم بأمن جليّ ومستدام في حدودها

قائد قوات حرس الحدود: ايران تنعم بأمن جليّ ومستدام في حدودها

أكد قائد قوات حرس الحدود الايراني، "العميد قاسم رضائي"، انه بفضل الجهود الدؤوبة لقوى الأمن الداخلي على مدى عقد كامل، تنعم حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية بأمن جلي ومستدام اليوم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد رضائي الخميس خلال إجتماع كبار مسؤولي قوى الأمن الداخلي بمقر قوات حرس الحدود.

وفي معرض شرحه لآخر المستجدات داخل المناطق الحدودية الايرانية، نوّه العميد رضائي الى دور قوات حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، والمتمثل في حماية وصون ثغور البلاد.

وشدد قائد قوات حرس الحدود، على أداء المهام الموكلة الى هذه القوة في إطار تعليمات سماحة القائد الاعلى للقوات المسلحة، وبأحسن صورة ممكنة.

 

 
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