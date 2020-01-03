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رقم الخبر: 272594 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 17:12 الاقسام: اقتصاد  
إيران تحظر الصيد التجاري لأسماك الكافيار

إيران تحظر الصيد التجاري لأسماك الكافيار

أعلن رئيس منظمة الثروة السمكية الايرانية، عن حظر الصيد التجاري للأسماك الحاوية للكافيار في بحر قزوين حتى نهاية عام 2022 .

وأوضح نبي الله خون ميرزائي، في تصريح له، ان البيئة البحرية لبحر قزوين تتعلق بخمس دول متشاطئة (ايران، روسيا، كازاخستان، آذربايجان وتركمانستان). ولفت الى أنه وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واجه صيد الأسماك الحاوية للكافيار أزمة، ما استدعى الدول الخمس عبر تشكيل لجنة مشتركة، تم بموجبها منع الصيد من الاحتياطي.

وبيّن ميرزائي بأن اللجنة المشتركة عقدت ثالث اجتماعاتها الدورية باستضافة ايران، وتم إبرام بروتوكول مشترك، بحيث تم التوافق على تمديد منع الصيد لمدة عام واحد، علماً أن ايران أقترحت حظره لعدة سنوات.

من جهة ثانية، أكد خون ميرزائي ان إنتاج ايران من تربية الأسماك الحاوية للكافيار (بيض مالح يستخرج من بطون الأسماك مثل الحفش) بلغ 6 ملايين طن كافيار، بجانب 2800 طن من لحوم هذا النوع من الأسماك.

 

 
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