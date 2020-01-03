وقالت المجلة إن الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والذي كان له دور كبير في محاربة التنظيمات الارهابية في المنطقة، جاء بعد يوم من مهاجمة محتجون في العراق لمقر السفارة الأمريكية في بغداد، والتي اعتبرت انتقاما على عدوان جوي أمريكي سابق استشهد على اثره 25 من مقاتلي كتائب حزب الله.

وأوضحت "فورين بوليسي" أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن ما كان حتى الآن حرب منخفضة المستوى بين امريكا وإيران قد تنفجر قريبا. وقال سيث جونز، الخبير في التطرف في الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي، إننا ننتقل إلى فترة حيث هناك احتمالا قويا بتصعيد الحرب والصراع المباشر بين واشنطن وطهران. وأضاف أن الشرق الأوسط مشتعلا بالفعل بصراعات وحركات احتجاجية واسعة، والآن فإن الأمر أصبح أسوأ بكثير.

يقول الخبير الأمريكي، أن مقتل سليماني سيشعل على الأرجح تصعيدا خطيرا للصراع بين إيران وواشنطن. فحتى الآن كان الصراع العسكرى بينهما غير مباشر، وانطوى على عقوبات أمريكية اقتصادية وهجمات عسكرية ضد شركاء أمريكا.