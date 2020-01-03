قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية فرهاد دج بسند: ان الميزان التجاري في ايران أصبح ايجابياً خلال النصف الأول من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/ مارس 2019)، وذلك دون احتساب عائدات النفط.

وفي تصريح له يوم الخميس بإجتماع خبراء السلطة القضائية، أوضح دج بسند ان حجم الصادرات الايرانية تجاوز حجم الاستيراد في هذه الفترة، وذلك خلافاً لتكهنات الخبراء الذين توقعوا مؤشراً سلبياً يتراوح بين 15 و40 بالمئة في الميزان التجاري للبلاد.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية: انه رغم ظروف الحظر الراهنة حيث محاولات العدو المستدامة لمنع تحويل عائدات الصادرات بواسطة المصارف المركزية لدى الدول التي نتعامل معها؛ لكننا نواصل جهودنا لتحقيق المزيد من العائدات.

وقال دج بسند: إننا لم نقترض من البنك المركزي حتى ريال واحد، رغم إننا نعيش ظروف الحظر ولكن مع ذلك هنالك مسافة كبيرة تفصلنا عن الظروف المنشودة. وأشار وزير الاقتصاد الى أن الأوضاع مازالت بحيث ان أدنى تغيير في النفط يخلق مشاكل للاقتصاد، وقال: ان التوقعات في مجال التجارة الخارجية كانت الحصول على 60 مليار دولار بصيغة التمويل "فاينانس"، إلا أن الأعداء جعلوا إمكانية تحقيق ذلك أمراً صعباً جداً في ظل الكثير من العقبات التي اختلقوها.

وقال وزير الاقتصاد: للأسف ان العدو بمراقبته المباشرة للبنوك المركزية للدول التي تتاجر معنا يحول دون تسديد عوائد بيع سلعنا؛ لكننا وفي ظروف الحظر الشديدة نعمل بكل قوانا للعثور على سبيل لزيادة عوائدنا.