قال وزير الطرق وبناء المدن الايراني: ان الجهود مستمرة لإنجاز مشروع طريق رشت – أنزلي السككي في محافظة جيلان (شمال) بنهاية العام الحالي (الايراني في 20 آذار/ مارس 2020).

معلناً أن إيران الدولة الوحيدة التي لا تحمل في ذمتها ديوناً خارجية

وفي تصريح للصحفيين يوم الخميس على هامش تفقده لهذا المشروع التنموي، نوه محمد إسلامي الى أن إنجاز طريق رشت - أنزلي السككي الذي يمر بمدينة آستارا وميناء كاسبين (شمال)، سيتيح إمكانية نقل السلع الى آذربايجان وأوروبا.

وتطلع وزير الطرق وإعمار المدن الى تظافر الجهود الجماعية بين المسؤولين وأهالي المحافظة للتسريع في إنجاز واستخدام هذا المشروع، وقال: انه في ضوء الفرص المتاحة عبر مشروع رشت أنزلي السككي للتجار الايرانيين وأيضاً دول مثل الهند وأفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى، ينبغي العمل على تعزيز النشاطات في مجال ترانزيت السلع من خلال هذا الخط السككي. وأضاف: نحن نقوم حالياً بنقل 10 أطنان من السلع سنوياً؛ لافتاً الى إمكانية زيادة هذه الكمية وصولاً الى 50 مليون طن سنوياً بتدشين المشروع السككي بين رشت وأنزلي.

في سياق آخر، قال وزير الطرق وبناء المدن: ان ايران هي الدولة الوحيدة التي لا توجد في ذمتها ديون خارجية؛ مضيفاً: ان الميزان التجاري الايراني بات اليوم إيجابياً بزيادة حجم صادرات مقارنة بحجم إستيراد البلاد.

وفي تصريح له يوم الأربعاء خلال إجتماع المجلس الإداري بمدينة نمين في محافظة أردبيل (شمال غرب)، نوه إسلامي بالإنجازات المحققة في مختلف المجالات التنموية داخل البلاد ومنها الإنشاءات ومشاريع المياه والكهرباء والغاز؛ مؤكداً ان ايران تحولت اليوم الى ورشة صناعية رغم ظروف الحظر المفروضة عليها.

كما أشار وزير الطرق الى إنجاز طريق بري رئيسي بمسافة 51 كم في محافظة أردبيل، إضافة الى تدشين مشاريع تنموية بقيمة ألف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 تومان حسب التسعيرة الرسمية في ايران)، بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية الى هذه المحافظة، وقال: ان رئيس الجمهورية أكد مراراً على إنجاز وإكمال طريق أردبيل السككي قيد الإنشاء حالياً؛ وأوضح ان كلفة هذا المشروع تبلغ 1500 مليار تومان، وتساهم في إنجازه 10 شركات مقاولة.