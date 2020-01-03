أشعل إغتيال قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري، الفريق قاسم سليماني، في قصف أمريكي على طريق مطار بغداد الدولي، أسعار النفط العالمية، فيما توعدت طهران واشنطن بـ"إنتقام مؤلم".

واستشهد الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف صاروخي من جانب القوات الأمريكية إستهدف سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة.

إشتعال الذهب الأسود

وصعدت عقود النفط الآجلة، في بداية تعاملات أمس الجمعة، مدفوعة بإعلان إغتيال الفريق سليماني.

وبحلول الساعة 00ر07 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار 93ر2 بالمئة أو 94ر1 دولاراً إلى 19ر68 دولار للبرميل؛ لكنها كسرت في بداية التعاملات 69 دولاراً، قبل أن تقلص مكاسبها. كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 76ر2 بالمئة أو 68ر1 دولار إلى 86ر62 دولار للبرميل.

وكانت آخر مرة كسرت فيها عقود برنت حاجز 69 دولاراً، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تزامناً مع هجمات على منشأتين نفطيتين تتبعان "أرامكو" في السعودية.

يأتي تأثر عقود النفط بإستشهاد الفريق سليماني، تخوفاً من تأثر إمدادات الخام في منطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز نتيجة توترات محتملة، حيث يمر من خلال المضيق المطل على إيران جنوباً، قرابة 20 بالمئة من الطلب العالمي على الخام.

الذهب الأصفر لأعلى مستوياته

كما صعدت عقود الذهب الآجلة، في تعاملات الجمعة، لأعلى مستوى في 4 شهور، وبالتحديد منذ ختام تعاملات 5 سبتمبر/ أيلول 2019، مدعومة باغتيال الفريق سليماني. وبحلول الساعة 40ر07 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 25ر1 بالمئة أو 19 دولاراً إلى 15ر1547 دولار للأونصة (الأوقية).

وتوجه متعاملون إلى صناديق الاستثمار المقومة بالمعدن الأصفر، عقب إعلان إغتيال سليماني، تخوفاً من ردة فعل إيرانية تؤثر على الصناديق المقومة بالعملات الأجنبية الرئيسية.

عملات الملاذ الآمن تتجه إلى الصعود

وارتفع سعر صرف الين الياباني، باعتباره من الملاذات الآمنة، إلى أعلى مستوياته في شهرين أمام الدولار، مدفوعاً بإعلان وزارة الدفاع الأمريكية مقتل قائد فيلق القدس في غارة أمريكية.

وعملة الملاذ الآمن هي عملة تعتبر آمنة خلال الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، وبالتالي عندما تقع أحداث مثل الكوارث الطبيعية والحروب وانهيار الأسهم في سوق البورصة، يتجه المستثمرون والمتداولون إلى شراء ملاذات آمنة، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملات الملاذ الآمن وتراجع قيمة العملات المقترنة بها.

وبحلول 41ر10 بتوقيت غرينتش، صعد الين الياباني 47ر0 بالمئة إلى 108 أمام الدولار. كما صعدت العملة اليابانية 85ر0 بالمئة إلى 29ر120 أمام اليورو. والفرنك السويسري أيضاً يأتي في صدارة عملات الملاذ الأمن، كونه يتمتع بالسيولة الكبيرة والميل إلى الاستقرار، كما أن سويسرا دولة محايدة تقليدياً، وينظر إليها على أنها أقل عرضة للتأثر بالاضطرابات السياسية.

وصعد الفرنك السويسري لأعلى مستوى خلال نحو 4 أشهر، عند 084ر1 مقابل اليورو. كما صعد الدولار بنسبة 34ر0 بالمئة إلى 11ر1 أمام اليورو. وتراجع الجنيه الاسترليني 52ر0 بالمئة إلى 30ر1 دولار، وارتفع اليورو 18ر0 بالمئة أمام الاسترليني إلى 85ر0 بنساً.