ذكرت شركة إم.إن.جي التركية الخاصة لرحلات الطيران يوم الجمعة أن كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز استخدم إحدى طائراتها على نحو غير قانوني للفرار من اليابان مضيفة أنها قدمت شكوى قانونية.

وأصبح غصن مطلوبا دوليا بعدما أعلن يوم الثلاثاء أنه فر إلى لبنان هربا مما وصفه بأنه نظام قضائي فاسد في اليابان حيث يواجه اتهامات تتصل بجرائم مالية ينفي ارتكابها.

وقالت الشركة ”في ديسمبر 2019 استأجر عميلان مختلفان طائرتين من إم.إن.جي جيت“ مضيفة أن أحد موظفيها اعترف بتزوير السجلات لاستبعاد اسم غصن من الوثائق الرسمية.

وتابعت الشركة في بيانها ”كانت إحدى الرحلتين من دبي إلى أوساكا ومن أوساكا إلى اسطنبول والأخرى من اسطنبول إلى بيروت. لم تكن هناك صلة واضحة بين الرحلتين المستأجرتين“.

وألقت الشرطة التركية يوم الخميس القبض على سبعة أشخاص منهم أربعة طيارين في إطار تحقيق بشأن مرور غصن عبر تركيا. وأرُسل المحتجزون إلى المحكمة يوم الجمعة بعد تقديم إفاداتهم في الواقعة إلى الشرطة.