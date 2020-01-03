أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجهود حكومته في استقبال لاجئين من دول أخرى في أراضيها، مشددا على أن بلاده "لقنت الغرب بأكمله وحتى بعض الدول العربية درسا في كرم الضيافة".

في استقبال لاجئين من دول أخرى في أراضيها

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها يوم الخميس أثناء مشاركته في ندوة حول المدن والأمن في العاصمة أنقرة، إلى أن 250 ألف شخص ينزحون حاليا من إدلب السورية باتجاه الحدود التركية، مؤكدا أن أنقرة تحاول اتخاذ "التدابير اللازمة" بهذا الشأن.

وتابع أنه "لا توجد مصداقية حول الحس الإنساني لدى أولئك الذين لا يريدون الأجانب في مدنهم، بينما تحتضن تركيا نحو خمسة ملايين شخص بينهم نحو أربعة ملايين سوري يقطنون كل ولاياتها".

كما انتقد أردوغان اتخاذ بعض الدول الأوروبية، دون الكشف عن أسمائها، "تدابير أمنية حيال الاحتجاجات"، قائلا إن "المدن الغربية التي كانت رمزا للحرية والقانون والنظام تحولت فجأة إلى سجون مفتوحة".

المتحدث باسم الرئاسة التركية: تركيا لم تفقد قوتها ميدانيا

الى ذلك أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الاتفاقية التركية الليبية "خطوة مهمة من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا"، مشددا على حضور بلاده القوي في الساحة الدولية.

وكتب قالن على "تويتر": "تعتبر الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان التركي، خطوة مهمة اتخذت من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا وحماية مصالح بلادنا في شمال إفريقيا والبحر المتوسط... تركيا في الميدان لا تزال قوية".

وأقر البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة، فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يمنح تفويضا مدته عام كامل وقابل للتجديد.

تركيا تعلن ترحيل 150 مقاتلا إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر

في سياق آخر قال إسماعيل جاتاكلي المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية يوم الجمعة إن السلطات رحلت 150 مقاتلا إلى بلدانهم كانوا محتجزين لصلتهم بجماعات متشددة منذ أطلقت أنقرة برنامجها لإعادة المعتقلين في 11 نوفمبر تشرين الثاني.

وبدأت تركيا، التي تحتجز المئات ممن يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، عملية ترحيل المحتجزين بعد دعوات من بعض الدول الأوروبية تطالب بمحاكمة المتهمين في البلدان التي ارتكبوا بها جرائمهم.