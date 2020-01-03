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رقم الخبر: 272586 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 16:44 الاقسام: دوليات  
انتحار 177 شخصا ومقتل 45 بحوادث مسلحة في أول أيام 2020 بأمريكا

انتحار 177 شخصا ومقتل 45 بحوادث مسلحة في أول أيام 2020 بأمريكا

أعلنت مجموعة "أرشيف العنف المسلح Gun Violence Archive"، وقوع 45 حالة وفاة جراء أعمال عنف بالأسلحة النارية في أنحاء الولايات المتحدة، وتسجيل 177 حالة انتحار باستخدام السلاح.

وأشارت المجموعة إلى أن البيانات يتم جمعها من 6500 مصدر وتحديثها، وتشمل جرائم القتل العمد والدفاع عن النفس، مؤكدة تسجيل 177 حالة انتحار بالسلاح في يوم رأس السنة الجديدة و103 إصابات.

وشددت المجموعة، على أن تتغير البيانات يتم عند ظهور معلومات جديدة حول الحوادث، وقد يرتفع عدد القتلى إذا تم اكتشاف ضحايا جدد أو موت المصابين متأثرين بجروحهم.

وأكدت المجموعة، وقوع ثلاث عمليات إطلاق نار جماعي في يوم رأس السنة، وكان بين قتلى العنف المسلح ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وأضافت المجموعة أنه في غضون 20 دقيقة من بداية العام الجديد، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في إطلاق نار جماعي في ولاية ميسوري، إضافة إلى حادثين منفصلين لإطلاق النار في المدينة في وقت مبكر من صباح نفس اليوم.

وتعاني الولايات المتحدة من تكرار حوادث إطلاق النار الجماعي، التي تسفر سنويا عن سقوط مئات القتلى والمصابين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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