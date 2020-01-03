بعث وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" رسالة الى القائد الجديد لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية "العميد اسماعيل قاآني"؛ مؤكدا فيه استعداد الخارجية الايرانية لمواصلة التعاون مع هذه القوة وقائدها الجديد.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الجمعة، انه على خلفية القرار الصادر عن سماحة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية في تعيين "العميد اسماعيل قاآاني" قائدا جديدا لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية، فقد بعث وزير خارجية الجمهورية الاسلامية رسالة اليه، حيّا فيها ذكرى القائد الاسلامي والايراني العظيم الفريق قاسم سليماني، واكد استعداد الخارجية لمواصلة التعاون مع فيلق القدس وقائدها الجديد على غرار عهده السابق.

واعلن فجر اليوم الجمعة نبأ استشهاد قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني"، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي.

وجاء في بيان البنتاغون، ان هذه العملية تمت بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة في هذا البلد.