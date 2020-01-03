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رقم الخبر: 272582 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 16:43 الاقسام: الوسائط المتعددة  
أهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني

أهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني

نظم المصلون في طهران بعد صلاة الجمعة مسيرات و أدانوا فيها الاجراء الارهابي الامريكي باغتيال الفريق قاسم سليماني ومرافقيه.
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
اهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليمانياهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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