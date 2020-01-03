أهالی طهران ينظمون مسيرات منددين باغتيال الفريق قاسم سليماني نظم المصلون في طهران بعد صلاة الجمعة مسيرات و أدانوا فيها الاجراء الارهابي الامريكي باغتيال الفريق قاسم سليماني ومرافقيه.