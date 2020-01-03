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رقم الخبر: 272581 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 15:35 الاقسام: دوليات  
سي إن إن: ترامب أمضى 20% من ولايته في ملاعب الغولف

سي إن إن: ترامب أمضى 20% من ولايته في ملاعب الغولف

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يمضي يوما واحدا من كل خمسة خلال ولايته، في أندية الغولف التابعة له.
وحسب إحصاءات الشبكة الإخبارية، أمضى ترامب في ملاعب الغولف 252 يوما على الأقل منذ توليه مقاليد الحكم، من 333 يوما أمضاها في الممتلكات التابعة له.
ومنذ 1 يناير 2019، خصص ترامب حسب إحصاءات "سي إن إن"، 86 يوما للعب الغولف في الأندية التابعة له في ولايات فيرجينيا ونيوجيرسي وميامي، علاوة على ناديه في إيرلندا.
ولفتت الشبكة إلى أن ترامب ليس أول رئيس أمريكي يهوى هذه الرياضة، غير أنه الرئيس الوحيد الذي وجه انتقادات علنية شديدة اللهجة لسلفه باراك أوباما على تكريسه الكثير من وقته للغولغ.
وشدد ترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016 على أن الرئيس حينئذ باراك أوباما يلعب الغولف أكثر من معظم الرياضيين المحترفين.
وتظهر إحصاءات سبق أن نشرتها شركة "سي بي إس" أن أوباما خلال عهده الذي استمر ثمانية أعوام، لعب 333 جولة من الغولف، ويبدو أن ترامب قد يحطم هذا الرقم قبل انتهاء ولايته الرئاسية الأولى.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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