أكد خطيب الجمعة في طهران آية الله احمد خاتمي ان الاميركيين لن ينعموا بالراحة في العالم بعد ارتكابهم جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني.

وقال خاتمي: إن هذا القائد استشهد في سن الـ 63 عاما وقد دخل سوح الجهاد منذ سن الـ 24 عاما حيث أمضى 40 عاماً من عمره الشريف في جبهات الحق.

واضاف: ان اسم القائد قاسم سليماني اقترن بالجبهات وسوح الجهاد وقد بلغ أعتاب الشهادة مرات عديدة الا ان الله اراد له أن يبقى على قيد الحياة وتدمير تنظيم داعش الارهابي في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ الاسلامي.

ولفت الى ان سليماني كان يأمل بنيل الشهادة لاسيما في أيامه الاخيرة وقد طلب من قائد الثورة أن يدعو له بالشهادة حيث عاش بأمل أن يحقق هذا الهدف حيث تأسى بأمير المؤمنين الامام علي عليه السلام.

ووصف استشهاد سليماني بالمؤلم وعدّه جندياً لأهل البيت وفاطمة الزهراء والامام الحسين عليهم السلام، منوهاً الى انه كان يقيم في منزله بكرمان /جنوب شرق/ مجالس العزاء لمصابهم.

ولفت الى ان معرفته بالشهيد قاسم سليماني تمتد الى 4 عقود.