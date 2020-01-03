  • الجمعة ٧ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الجمعة , يناير 03, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 272580 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 16:40 الاقسام: محليات  
خطيب طهران: الاميركيون لن ينعموا بالراحة في العالم

خطيب طهران: الاميركيون لن ينعموا بالراحة في العالم

أكد خطيب الجمعة في طهران آية الله احمد خاتمي ان الاميركيين لن ينعموا بالراحة في العالم بعد ارتكابهم جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني.

وقال خاتمي: إن هذا القائد استشهد في سن الـ 63 عاما وقد دخل سوح الجهاد منذ سن الـ 24 عاما حيث أمضى 40 عاماً من عمره الشريف في جبهات الحق.

واضاف: ان اسم القائد قاسم سليماني اقترن بالجبهات وسوح الجهاد وقد بلغ أعتاب الشهادة مرات عديدة الا ان الله اراد له أن يبقى على قيد الحياة وتدمير تنظيم داعش الارهابي في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ الاسلامي.

ولفت الى ان سليماني كان يأمل بنيل الشهادة لاسيما في أيامه الاخيرة وقد طلب من قائد الثورة أن يدعو له بالشهادة حيث عاش بأمل أن يحقق هذا الهدف حيث تأسى بأمير المؤمنين الامام علي عليه السلام.

ووصف استشهاد سليماني بالمؤلم وعدّه جندياً لأهل البيت وفاطمة الزهراء والامام الحسين عليهم السلام، منوهاً الى انه كان يقيم في منزله بكرمان /جنوب شرق/ مجالس العزاء لمصابهم.

ولفت الى ان معرفته بالشهيد قاسم سليماني تمتد الى 4 عقود.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 15/3563 sec