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رقم الخبر: 272573 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 14:56 الاقسام: محليات  
الاذاعة والتلفزيون الايرانية: استشهاد سليماني منعطف في الصراع ضد اميركا

الاذاعة والتلفزيون الايرانية: استشهاد سليماني منعطف في الصراع ضد اميركا

عدّ رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية علي عسكري استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني بمثابة منعطف تاريخي في ساحة الصراع ضد الاميركيين.

ووصف عبد العلي علي عسكري في برقية وجهها اليوم الجمعة بهذه المناسبة، هذه الجريمة والعمل الخبيث بمثابة منعطف تاريخي في تصعيد الكفاح ضد التواجد الاميركي في المنطقة.

واكد ان اميركا ستذوق تجارب أكثر مرارة على صعيد هزائمها ماسيسرع من مسار انهيار قوتها وزوالها.

واعتبر ان استشهاده الى جانب القائد الشهيد للحشد الشعبي في العراق ابومهدي المهندس بأنه سيترك تأثيرات في الارتقاء بقوة جبهة المقاومة وسينتقم الشعب العراقي الى جانب الشعب الايراني من اميركا المجرمة.

ووصف قاسم سليماني بأنه محبوب الشعب الايراني والشعوب المظلومة والمضطهدة في جبهة المقاومة والبطل العظيم والمفخرة منذ حرب السنوات الثمانية (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) والمجاهد الدولي الذي لعب دوراً رئيسياً في هزيمة داعش صنيعة اميركا الشيطان الاكبر والصهيونية وحلفائها في العراق وسوريا.

واضاف: رغم أن الشهادة كانت أمنية قديمة للشهيد سليماني، إلا أن الولايات المتحدة ورئيسها المجرم يتحملان المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة المعادية للانسانية ضد الشعبين الإيراني والعراقي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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