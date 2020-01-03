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رقم الخبر: 272572 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 14:56 الاقسام: دوليات  
بايدن: ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود
تعليقا على استشهاد سليماني

بايدن: ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود

علق المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن على استشهاد قائد فيلق القدس الإيراني الفريق قاسم سليماني، بقوله إن الرئيس دونالد ترامب "قد ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود".

وقال بايدن في بيان له "هذا العمل على الأرجح سيسفر عن نتيجة عكسية.. الرئيس ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود، وعليه أن يفسر للشعب الأميركي ما هي الاستراتيجية والخطة لتأمين قواتنا وموظفي السفارات، وشعبنا ومصالحنا سواء في الداخل أو الخارج، وشركاءنا في المنطقة وخارجها".

وأضاف: "لا شك أن إيران سترد.. قد نكون على شفا اندلاع نزاع كبير في الشرق الأوسط"، معبرا عن مخاوف من أن إدارة ترامب ربما لم تفكر مليا في تبعات تصرفاتها.

واستُشهد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية في ايران الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس في عدوان اميركي في بغداد فجر اليوم الجمعة.

وشنّت اميركا هجوما ارهابيا استهدف سيارتين كانتا تُقلان الشهيديْن الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد ما أدى ايضا الى استشهاد مسؤول المراسم في الحشد الشعبي محمد الجابري مع عدد من مرافقيه اضافة الى اصابة آخرين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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