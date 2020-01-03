  • الجمعة ٧ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الجمعة , يناير 03, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 272571 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 14:55 الاقسام: عربيات  
غداً.. تشييع مركزي لجثامين المهندس والشهداء في بغداد

غداً.. تشييع مركزي لجثامين المهندس والشهداء في بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن اقامة تشييع مركزي لجثمان نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس مع باقي الشهداء في بغداد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، إن "هيئة الحشد الشعبي تقيم تشييعا مركزيا لجثمان قائد الحشد العسكري الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس مع باقي الشهداء يوم غد السبت في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنه "ستوارى الجثامين الطاهرة للشهيد القائد أبو مهدي المهندس في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف حسب وصيته".

وأعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 22/1260 sec