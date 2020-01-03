اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن اقامة تشييع مركزي لجثمان نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس مع باقي الشهداء في بغداد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، إن "هيئة الحشد الشعبي تقيم تشييعا مركزيا لجثمان قائد الحشد العسكري الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس مع باقي الشهداء يوم غد السبت في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنه "ستوارى الجثامين الطاهرة للشهيد القائد أبو مهدي المهندس في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف حسب وصيته".

وأعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.