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رقم الخبر: 272570 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 14:54 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يعيّن العميد قاآني قائداً جديداً لفليق القدس

قائد الثورة يعيّن العميد قاآني قائداً جديداً لفليق القدس

عيّن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي العميد اسماعيل قآني قائدا لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية عقب استشهاد الفريق قاسم سليماني باستهداف اميركا لسيارته في بغداد في عملية ارهابية.

وورد في برقية وجهها قائد الثورة بهذه المناسبة اليوم الجمعة: إنه اثر استشهاد القائد المفخرة الحاج قاسم سليماني رضوان الله علیه أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الى القائد العميد اسماعيل قآني الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري في مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق على ايران في عقد الثمانينات) وكان الى جانب القائد الشهيد في المنطقة.

واضاف: إن الخطط هي ذاتها المعتمدة في عهد الشهيد سليماني، داعياً جميع الكوادر في هذه القوة الى التعاون مع القائد قآني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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