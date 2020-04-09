تظاهرات غاضبة في طهران تنديداً بجريمة اغتيال سليماني اقيمت اليوم بعد انتهاء صلاة الجمعة في طهران تظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بالهجوم الاميركي الارهابي في اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.