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|رقم الخبر: 272566
|تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020
|الوقت: 14:52
|الاقسام: محليات
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عراقجي: ايران كلها قاسم سليماني
أدان مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الجريمة النكراء التي ارتكبتها اميركا باغتيال القائد قاسم سليماني مؤكدا أن ايران كلها الفريق قاسم سليماني.
وكتب عراقجي، في تغريدة وردت على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الجمعة، ان الولايات المتحدة تتحمّل المسؤولية کاملة على صعيد نتائج هذه الجريمة.
واضاف: ان "ايران كلها الفريق قاسم سليماني".
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