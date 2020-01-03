وكتب عراقجي، في تغريدة وردت على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الجمعة، ان الولايات المتحدة تتحمّل المسؤولية کاملة على صعيد نتائج هذه الجريمة.

واضاف: ان "ايران كلها الفريق قاسم سليماني".



