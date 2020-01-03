أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ، علي اكبر ولايتي، ان أسم الشهيد الفريق قاسم سليماني ترتعد منه فرائص اعداء الاسلام ، وسيبقى متألقا في تاريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال ولايتي في بيان بمناسبة استشهاد الفريق سليماني: ان اسم هذا المجاهد الشجاع الذي استشهد في الهجوم الاميركي الارهابي، سيبقى متألقا في تاريخ ايران الاسلامية، فاسمه ترتعد منه فرائص اعداء الاسلام، ومكافحته بلاده هوادة للارهابيين ، قد سلب النوم من الاعداء بزعامة اميركا والكيان الصهيوني وعملائهما، وفي نهاية المطاف نال الشهادة مكافاة على هذه المقاومة والشجاعة التي لا مثيل لها.

واضاف: ان استشهاد الفريق قاسم سليماني والذي نحن مدينون له بالعديد من انتصاراته لشجاعته، قد بث روحا جديدة في جبهة المقاومة، وان الاميركان ومرتزقتهم سيتحملون نتائج هذه الجريمة الارهابية.