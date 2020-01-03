  • الجمعة ٧ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الجمعة , يناير 03, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 272565 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2020 الوقت: 14:49 الاقسام: محليات  
ولايتي: اسم الفريق سليماني ترتعد منه فرائص أعداء الاسلام

ولايتي: اسم الفريق سليماني ترتعد منه فرائص أعداء الاسلام

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ، علي اكبر ولايتي، ان أسم الشهيد الفريق قاسم سليماني ترتعد منه فرائص اعداء الاسلام ، وسيبقى متألقا في تاريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال ولايتي في بيان بمناسبة استشهاد الفريق سليماني: ان اسم هذا المجاهد الشجاع الذي استشهد في الهجوم الاميركي الارهابي، سيبقى متألقا في تاريخ ايران الاسلامية، فاسمه ترتعد منه فرائص اعداء الاسلام، ومكافحته بلاده هوادة للارهابيين ، قد سلب النوم من الاعداء بزعامة اميركا والكيان الصهيوني وعملائهما، وفي نهاية المطاف نال الشهادة مكافاة على هذه المقاومة والشجاعة التي لا مثيل لها.  

واضاف: ان استشهاد الفريق قاسم سليماني والذي نحن مدينون له بالعديد من انتصاراته لشجاعته، قد بث روحا جديدة في جبهة المقاومة، وان الاميركان ومرتزقتهم سيتحملون نتائج هذه الجريمة الارهابية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/9881 sec