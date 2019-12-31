واثر جلسة طارئة لمجلس ادارة اتحاد كرة القدم الايراني يوم الاثنين، اجتمع اعضاؤه مع وزير الرياضة والشباب ، ووفقا للتوقعات وتصريحات محمود اسلاميان العضو في المجلس المذكور للصحفيين ، فقد تمت الموافقة على استقالة مهدي تاج من قبل هذا المجلس ووزير الرياضة وتم اختيار حيدر بهاروند رئيسا بالوكالة لحين اجراء الانتخابات.

وتقرر خلال اجتماع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة ووزير الرياضة اجراء الانتخابات لاختيار رئيس اتحاد الكرة الجديد في اقرب فرصة ممكنة.

وكان مهدي تاج رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم، قد قدم استقالته لمجلس ادارة الاتحاد، على خلفية أسباب صحية.

وأوضح "امير مهدي علوي" المتحدث باسم الاتحاد الايراني، أن تاج تعرض لأزمة قلبية ثانية الاربعاء الماضي، استدعت طلب الاطباء منه الابتعاد عن التوتر والانشطة المكثفة.

وسبق لتاج أن تعرض لنوبة قلبية عند ذهابه لاسطنبول لمشاهدة المباراة الودية بين منتخبي ايران وتركيا، رقد على أثرها في المستشفى، وبموجب اللائحة الداخلية فان نائب رئيس الاتحاد يتولى مهام الرئيس وكالة.