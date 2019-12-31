وقال يوسف ملك زاده: ان جهود منتسبي الامن العام تمخضت عن اعتقال عميل للقنوات المناوئة شارك في أحداث الشغب في شيراز الشهر الماضي.

وأضاف: ان هذا الشخص بدأ بالعمالة لهذه القنوات منذ عام 2014.

وتابع: أقر المتهم بنشاطاته غير القانونية وارتباطه مع القنوات المناوئة خلال تحقيق الشرطة.

ولفت الى ان تحديد هويات الضالعين في أحداث الشغب الاخيرة واعتقالهم بمدينة شيراز مايزال مدرجاً على جدول أعمال الشرطة.

يشار الى ان بعض المدن الايرانية شهدت أعمال شغب بعد قرار الحكومة برفع سعر البنزين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.