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رقم الخبر: 272255 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2019 الوقت: 09:30 الاقسام: محليات  
إعتقال عميل للقنوات المناوئة جنوب البلاد

إعتقال عميل للقنوات المناوئة جنوب البلاد

تمّ اعتقال عنصر عميل للقنوات المناوئة في مدينة شيراز (جنوبي ايران) بحسب ما افاد مساعد قائد قوات الشرطة في محافظة فارس /جنوب/ العقيد يوسف ملك زاده.

وقال يوسف ملك زاده: ان جهود منتسبي الامن العام تمخضت عن اعتقال عميل للقنوات المناوئة شارك في أحداث الشغب في شيراز الشهر الماضي.
وأضاف: ان هذا الشخص بدأ بالعمالة لهذه القنوات منذ عام 2014.
وتابع: أقر المتهم بنشاطاته غير القانونية وارتباطه مع القنوات المناوئة خلال تحقيق الشرطة.
ولفت الى ان تحديد هويات الضالعين في أحداث الشغب الاخيرة واعتقالهم بمدينة شيراز مايزال مدرجاً على جدول أعمال الشرطة.
يشار الى ان بعض المدن الايرانية شهدت أعمال شغب بعد قرار الحكومة برفع سعر البنزين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

 
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