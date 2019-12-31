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رقم الخبر: 272250 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2019 الوقت: 09:07 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الإسلامية يعزّي بوفاة آية الله السيد حسين شمس

قائد الثورة الإسلامية يعزّي بوفاة آية الله السيد حسين شمس

عزى سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" بوفاة العالم الجليل "اية الله الحاج السيد حسين شمس".

وأفاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، الاثنين، ان بيان سماحته بالمناسبة جاء على الشكل التالي :
بسم الله الرحمن الرحیم
أقدم العزاء بمناسبة وفاة العالم الورع والمتقي اية الله الحاج السيد حسين شمس (رضوان الله عليه)، الى اسرته الكريمة وجميع تلاميذه ومحبيه؛ سائلا الباري تعالى للفقيد بالرحمة الالهية وعلو الدرجات.
السيد علي الخامنئي

 
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