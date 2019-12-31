وأفاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، الاثنين، ان بيان سماحته بالمناسبة جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

أقدم العزاء بمناسبة وفاة العالم الورع والمتقي اية الله الحاج السيد حسين شمس (رضوان الله عليه)، الى اسرته الكريمة وجميع تلاميذه ومحبيه؛ سائلا الباري تعالى للفقيد بالرحمة الالهية وعلو الدرجات.

السيد علي الخامنئي