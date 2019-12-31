  • الثلاثاء ٤ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 31, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 272249 تاريخ النشر: كانون الأول 31, 2019 الوقت: 08:53 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية الإيراني ونظيره الصيني يبحثان الإتفاق النووي والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية الإيراني ونظيره الصيني يبحثان الإتفاق النووي والعلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يزور الصين اليوم الثلاثاء ، مع نظيره الصيني حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

ووصل ظريف إلى العاصمة الصينية عبر مطار بكين الدولي صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) واستقبله مسؤولون صينيون وإيرانيون، بمن فيهم السفير الإيراني في الصين "محمد كشاورز زاده".
وخلال لقائه نظيره الصيني "وانغ يي" ، تحدث ظريف عن موضوع الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الهامة.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية "غنغ شوانغ" أمس الاثنين أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، سيزور بكين في ختام زيارته الى موسكو بدعوة من نظيره وانغ يي.
واضاف شوانغ، ان ظريف ووانغ سيركزان في المحادثات بينهما على البرنامج النووي الايراني والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، كان قد أعلن هو الاخر عن زيارة وزير الخارجية والوفد المرافق له إلى بكين في ختام زيارتهما الى موسكو.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/4589 sec