*مواجهات مع قوات العدو خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس *الأجهزة الأمنية في غزة تقبض على الخلية المسؤولة عن اغتيال الشهيد أبو العطا

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "إن اعتقاد" إسرائيل" بأنها قادرة على حمل الشعب الفلسطيني على الاستسلام والقبول بالاحتلال وبالمخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية القضية الفلسطينية، هو "وهم رسمي".

وأدانت السلطة الفلسطينية، الاثنين، قرار" إسرائيل" اقتطاع جزء من عائدات الضرائب المستحقة لها، واصفة القرار بأنه "نوع من القرصنة".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنها "تدين بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيكل (نحو 45 مليون دولار) إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وصم الشعب الفلسطيني بالإرهاب".

وأضافت "تعتبر الوزارة أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اعتقاد" إسرائيل" بأن تلك التدابير قادرة على حمل الشعب الفلسطيني على الاستسلام والقبول بالاحتلال وبالمخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية القضية الفلسطينية، هو "وهم رسمي"، لافتة إلى أنها تتابع الخطوة الإسرائيلية ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، "بهدف حشد الضغط الدولي اللازم لتراجع عن هذه الخطة العدوانية".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، صادق مساء الأحد، على قرار يقضي بخصم 150 مليون شيكل (نحو 45 مليون دولار) شهريا من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بذريعة دفع الأموال كرواتب ومخصصات للأسرى ولعائلات القتلى الفلسطينيين الذين قضوا في عمليات ضد" إسرائيل".

وكانت" إسرائيل" قد اقتطعت، العام الماضي، نحو نصف مليار شيكل من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تقوم بـ"تشجيع الإرهاب" من خلال قيامها بدفع رواتب شهرية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ولذوي القتلى الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

يذكر أنه بحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، المُلحقة باتفاقية أوسلو بين" إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، فإن" إسرائيل" تجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحوّلها لها في نهاية كل عام.

إلا أن" إسرائيل" سنّت، لاحقا، قانونا يجيز لها اقتطاع الأموال التي تحوّلها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات القتلى الفلسطينيين، الذين قضوا في عمليات ضد" إسرائيل"، باعتبارها "تشجيعا على الإرهاب".

ويرفض الفلسطينيون تلقي الأموال منقوصة على الرغم من محاولات إسرائيلية عديدة لتحويلها.

من جانب آخر اندلعت ليلة الاحد مواجهات عنيفة مع قوات العدو التي اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لتأمين دخول مئات المستوطنين إلى قبر يوسف.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا كبيرا من الآليات العسكرية ترافقها الجرافات ، اقتحمت نابلس من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وتوجهت نحو شارع عمان الذي أغلقه الشبان بالإطارات المشتعلة.

وانتشر عشرات الجنود في الشوارع المحيطة بقبر يوسف وعلى أسطح بعض البنايات، مطلقين قنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني باتجاه الشبان الفلسطينيين الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووصلت في وقت لاحق عشرات الحافلات والمركبات التي تقل مئات المستوطنين إلى قبر يوسف، تحت حراسة مشددة من دوريات العدو.

إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن جريمة اغتيال أبو العطا.

بيان وزارة الداخلية قال إنه من خلال التحقيق مع أفراد الخلية تبيّن أنهم ضباط في جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، وإن المعلومات المتعلقة بالشهيد كانت تنقل مباشرة لأجهزة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الأثر صدر عن حركة الجهاد الإسلامي بيان أكد أن "العدو الصهيوني هو من نفّذ جريمة اغتيال القائد أبو سليم، وأن الحركة ومن خلال قنوات التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية تواصل فحص كافة المعلومات ونتائج التحقيق بخصوص كل من تعاون مع العدو في ملاحقة المقاومة واغتيال القائد أبو سليم".

وأضاف "إن الحركة تجدد إدانتها الشديدة لكل أشكال التنسيق الأمني الذي طالما كان خنجراً في ظهر المقاومة الباسلة وتهديداً لشعبنا الثائر".

واستشهد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى في حي الشجاعية في قطاع غزة فجر 12 تشرين الأول/ اكتوبر.

ويومها أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن الرد حتما آت وسيزلزل الكيان الصهيوني.

وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعطى الموافقة شخصياً على عملية اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 7 شهداء، بينهم الشهيد أبو العطا وزوجته، وإصابة 45 آخرين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي.

كما شهدت مدينة غزة قصفاً إسرائيلياً، قبيل تنفيذ عملية اغتيال الشهيد أبو عطا، وأعلنت وزراة الصحة الفلسطينة عن استشهاد مواطن ومواطنة وإصابة 2 آخرين بجراح مختلفة شرق حي الشجاعية.

*"حماس" تنفي عقد مباحثات هدنة مع الاحتلال

من جهتها نفت حركة" حماس" الاثنين عقد أي محادثات هدنة مع الاحتلال الصهيوني، مشددة على أن الحصار والعقوبات ما زالت قائمة، وأن الاحتلال لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقًا.

وأكدت الحركة في بيان صحفي ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم عن وقف مهزلة الحصار والعقوبات التي يمارسها الاحتلال والسلطة الفلسطينية في رام الله بهدف إسقاط المقاومة وتركيع الشعب الفلسطيني، على حد قول البيان.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية تناولت ليلة الاحد خبر اتفاق التهدئة بين "إسرائيل" وحركة "حماس" في غزة، برعاية المخابرات مصرية، وتحدثت عن تفاصيله وأهدافه ونقاط الاختلاف بين الطرفين.

وكشفت القناة الثانية الاسرائيلية الاثنين عن الهدف الإسرائيلي من التوصل إلى اتفاق تهدئة مع "حماس"، اذ أكدت أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تسعى للتهدئة في الجنوب، من أجل التركيز على التهديديات على الجبهة الشمالية.

ونقلت القناة عن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي قوله "إن اتفاق التهدئة، سيضمن الهدوء لسكان الغلاف بالجنوب، وأن الجيش يرى أن الظروف تسمح بالتوصل للاتفاق".

وذكرت القناة أن الكابينت الأمني ناقش الاحد مقترح اتفاق التهدئة مع "حماس" بغزة، وسيستكمل مناقشاته في جلسة خاصة أخرى، ستعقد يوم الأربعاء القادم بمكتب نتنياهو بالقدس المحتلة.

*"الجهاد الإسلامي": لا مشاركة في انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة

هذا وأكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين على موقفها القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها للمجلس التشريعي وموقع الرئاسة الفلسطينية.

وأشار المكتب السياسي للحركة في بيان له الأحد إلى أن "الانتخابات ليست المدخل الحقيقي لاستعادة التوافق وأن المدخل لذلك يتمثل في ترتيب البيت الداخلي وبناء المرجعية الوطنية لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الحقيقي ومقاومة الاحتلال وإفشال مشاريع التسوية وتصفية حق العودة إلى فلسطين".

وحذّرت الحركة في ختام اجتماعات الدورة الثانية لمكتبها السياسي "من احتمالية أن تكون الانتخابات وصفة لتكريس الانقسام لتحقيق رغبة الاحتلال وعملائه في جعلها مدخلًا للانفصال بدلًا من وحدة الصف الوطني".

*قوات العدو تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الإثنين، 9 شبان فلسطينيين خلال مداهمات متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات العدو اعتقلت 5 شبان من منازلهم في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

واعتقلت قوات العدو طالبين في جامعة بيرزيت بعد مداهمة منزليهما في مخيم الأمعري وحي أم الشرايط في البيرة.

كما اعتقل جنود العدو شابين عقب اقتحام منزلي ذويهما في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.