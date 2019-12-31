طهرت وحدات الجيش العربي السوري عشرات البلدات والقرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي من التنظيمات الإرهابية وأوقعت العديد من القتلى في صفوف الإرهابيين الذين ينتمون لتنظيمي داعش و جبهة النصرة الإرهابيين.

من جانب آخر كشفت وسائل إعلام محلية عن حملة واسعة تنفذها وحدات الجمارك في حلب لضرب شبكات التهريب، خاصة أن كثيرين من المهربين استفادوا في السنوات الماضية من الظروف الأمنية على الحدود الشمالية.

وقال الضابط المشرف على حملة التفتيش: "هناك خطة واسعة يتم العمل عليها في حلب لضرب مستودعات التهريب الأساسية ومتابعة شبكات التهريب عبر جملة المعلومات التي حصلت عليها الجمارك ودققت فيها".

ونوّه الضابط بأن "خطة العمل في حلب لن تختصر على مجرد حملة مؤقتة، بل لها طابع الديمومة، والهدف منها هو ضرب حيتان التهريب في المحافظة، الذين استفادوا من الظروف العامة التي عانت منها حلب خلال الأحداث الماضية".

وأشار الضابط إلى أن الحملة في حلب تنفذ بإشراف قيادة الضابطة الجمركية بدمشق، وأن تحفظه على المعلومات حول الحملة هو لمتابعة تنفيذ العديد من المهام، "خاصة أن الإعلان عن بعض التفاصيل وحملات التهريب في مناطق أخرى أفقد الجمارك عنصر المفاجأة، وهو ما حدث عند تنفيذ حملة موسعة في ريف حمص، حيث تم إفراغ الكثير من المستودعات قبل وصول الجمارك إليها، مما يكلف العمل الجمركي المزيد من المتابعة والتقصي لضبط المواد المهربة وملاحقتها"، حيث تمت المصالحة على بعض المستودعات التي تم ضبطها هناك بنحو 152 مليون ليرة سورية، شملت مستودعا خاصا بالعدد الصناعية المهربة كان يتم العمل فيه على تجهيز الكثير من المنشآت لجهة تنفيذ تجهيزات التكييف والتبريد وتأمين مضخات المياه العملاقة.

وتم تحديد آليات عمل وبرامج وخطط جديدة تتلاءم مع طبيعة البيانات والمعلومات التي تحصل عليها الجمارك، حول المهربات وخطوط نقلها والمعابر التي تنفذ من خلالها نحو الأسواق المحلية، وذلك لما للمحافظة من أهمية خاصة في الجغرافيا السورية، وخاصة أنها على تماس مع الحدود التركية التي فتحت الأبواب أمام إدخال المهربات خلال السنوات الماضية، وخاصة المهربات التركية التي لا تحمل أي مواصفات أو بيانات تدل على مدى سلامتها وصلاحيتها، ومن دون أي توضيح حول المواصفات بهدف إدخال مواد رخيصة ومجهولة المصدر لإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والصناعة السورية، إضافة لإلحاق الضرر بالمستهلك المحلي، بحسب الصحيفة.

وكانت الضابطة الجمركية حققت في العام الماضي (2018) أكثر من 2 مليار ليرة سورية غرامات لقضايا تهريب في محافظة حلب، معظمها كانت مهربات لمواد وبضائع تركية أو تم إدخالها عبر الأراضي التركية وصــولاً للأسواق المحلية.

*الرئيسان الأسد وبوتين يتبادلان برقيتي تهنئة بمناسبة العام الجديد ويؤكدان تطوير العلاقات الثنائية

في سياق آخر تبادل السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الاثنين برقيتي تهنئة بمناسبة حلول العام الجديد أكدا فيهما تطوير العلاقات الثنائية لما فيه خير ومصلحة البلدين.

وتوجه الرئيس الأسد للرئيس بوتين ومن خلاله للشعب الروسي الصديق بأحر التهاني القلبية متمنياً أن يكون هذا العام مليئا بالخير والتقدم والازدهار لبلادهم.

كما عبر الرئيس الأسد عن عميق شكر السوريين لكل الجهود التي تبذلها جمهورية روسيا الاتحادية وفي كافة المجالات من أجل دعم سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ومساعدة الشعب السوري على التخلص من شرور الإرهاب البغيضة وكي يتمكن مجددا من العيش بأمان وسلام ويعيد بناء ما دمره هذا الإرهاب متطلعا نحو المزيد من النهوض بالعلاقات الثنائية لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره جدد الرئيس بوتين في برقية التهنئة إلى الرئيس الأسد إلتزامه بمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع سورية والدعم المستمر لسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها معرباً عن أمله في أنه من خلال الجهود المشتركة في العام المقبل سيكون من الممكن تحقيق عودة السلام بشكل نهائي إلى الأراضي السورية.