أعلن حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض في تركيا، الاثنين، معارضته مشروع قانون يسمح بنشر القوات التركية في ليبيا.

وقال أونال جاويك أوز، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، عقب اجتماع عقد في مقر الحزب بين وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو وزعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو، إن خطوة إرسال قوات تركية إلى ليبيا ستؤدي إلى تفاقم الصراع في البلاد وتسبب بانتشاره في كل أرجاء المنطقة.

وأعرب جاويك أوز عن اعتقاده "أن تركيا يجب أن تعطي الأولوية للدبلوماسية، بدلا من أن تكون طرفا في حرب بالوكالة. ما يجري الإعداد له، سيؤدي إلى تدهور الوضع الحالي، وقد أبلغنا تشاووش أوغلو بأن هذا ليس صحيحا".

وأضاف "إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيزيد من آثار النزاعات في المنطقة ويسبب انتشارها.. إننا ننظر إلى مشروع القانون بشكل سلبي".

بدوره، قال وزير الخارجية التركي إنه استعرض مع كليجدار أوغلو، حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة التركية على البرلمان، من أجل ارسال قوات إلى ليبيا، شارحا أسباب الحاجة لاستصدار المذكرة، من حيث المصالح القومية للبلاد والتصدي للتهديدات التي تواجهها تركيا.

وأوضح أن التقدير يعود في نهاية المطاف لقيادة حزب الشعب الجمهوري، بشأن موقف الحزب من المذكرة، أثناء التصويت عليها في البرلمان.

وعقب ذلك توجه تشاووش أوغلو إلى مقر حزب "إيي" المعارض، لاطلاع زعيمته "مارال أقشنر" على حيثيات المذكرة.

من الجدير ذكره ، أن حزب الشعب الجمهوري دعم في السابق مشاريع القوانين البرلمانية لإرسال قوات تركية إلى شمال سوريا، حيث نفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود في ثلاث سنوات. ومع ذلك، فقد قالت إنها لم توافق على الأعمال العسكرية التركية خارج حدودها.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أعلن أنه سيقدم الإثنين، مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا للبرلمان التركي.

وقال أوغلو في تصريحات نشرتها رويترز، الإثنين أنه "سيتم الاثنين تقديم مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا للبرلمان التركي".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان المذكرة ويصوت عليها الخميس المقبل 2 كانون الثاني/ يناير.

وفي خطوة لإنقاذ حكومة فائز السراج، أعلنت تركيا استعدادها لإرسال دعم عسكري إلى طرابلس، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستسعى لإقرار قانون إرسال قوات إلى ليبيا بعد طلب حكومة الوفاق.

وطلبت حكومة الوفاق بطرابلس قبل أيام دعما عسكريا "بريا وبحريا وجويا" من أنقرة، في خطوة قد تشعل الأمور في ليبيا تزامنا مع تقدم لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، نحو السيطرة على طرابلس، بعد أن أعلن حفتر بدء عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس وإنهاء وجود المليشيات المسلحة والمجموعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق.

في السياق بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكدا، حسب القاهرة، رفض بلديهما التدخلات الخارجية في الأزمة المستمرة هناك.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان صدر على لسان المتحدث باسمها، أحمد حافظ، بأن مكالمة هاتفية أجريت بين الطرفين، الاثنين، بمبادرة من شكري "في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا".

وذكر حافظ أن "الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا".

وأعرب شكري ولويجي، حسب البيان، عن رفضهما "التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي".

وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التعاون حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض اليوم.

وفي تحرك يهدف إلى منع هذا التطور، أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منذ الخميس الماضي 4 مكالمات على الأقل مع زعماء دول العالم بشأن ليبيا، حيث تحدث مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

*لافروف: روسيا ليست متأكدة من التزام الناتو باتفاقية الحظر الجوي فوق ليبيا إذا ما فرضت

من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ليست واثقة من أن الناتو سوف يلتزم بالاتفاقيات إذا تم فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، وأن الفكرة تذكرنا ببدء غزو الناتو للبلاد.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بفكرة إعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا، فإنها تذكرنا بشيء سيئ... لقد بدأ الناتو في قصف ليبيا بعد اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا، والصلاحية الوحيدة التي أقرها مجلس الأمن هي أمر الدول المعنية بتأمين منطقة حظر الطيران".

ووفقا للوزير الروسي، فإن الزملاء من حلف الناتو قد فقدوا مصداقيتهم مرة أخرى كشركاء قادرين على التفاوض، واستفادوا من هذا القرار من أجل البدء في قصف الأراضي الليبية.

وأضاف لافروف: "لا نستطيع أن نثق مرة أخرى في التزام الشركاء في الناتو باتفاق كهذا. لذلك، يبدو لي أن الأفضل التأكد من تأثير جميع اللاعبين الدوليين، دون استثناء، على الأطراف الليبية في اتجاه واحد - وهو الوقف الفوري للأعمال القتالية، وإعلان وقف إطلاق النار والاتفاق فيما بينهم".

وحول دور الناتوفي ليبيا، قال الرئيس الروسي فلاديميربوتين في وقت سابق: "السؤال حول ما يجب أن تفعله روسيا، ما الذي ستفعله، وما الذي لن تفعله — هذا سؤال مهم، ولكن بشكل عام، سيكون من الجيد أن نتذكر كيف بدأ كل شيء، من دمر دولة ليبيا، بقدر ما أستطيع أن أتذكر، كان هذا قرار الناتو والطائرات الأوروبية قصفت ليبيا، النتائج واضحة — لقد تم تدمير دولة ليبيا".