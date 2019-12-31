قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن القضاء السعودي برأ الأشخاص الذين أمروا بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وفي تغريدة على حسابه على "تويتر" شدد ألطون على أنه عبر محاكمة شكلية تمت تبرئة الذين أمروا بارتكاب الجريمة، وأرسلوا فريق الإعدام إلى إسطنبول، وأخفوا جثة الضحية، وتجاهلوا حرية الصحافة والتعبير.

وأعرب ألطون عن رفضه لمحاولة التستر على عملية الإعدام عبر محاكمة شكلية، في حين جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة واضحة، وقال "نحن نشهد تبرئة مرتكبي جريمة قتل الصحفي عبر تقطيع جثمانه أمام مرأى العالم بأسره".

وبرأت محكمة سعودية في 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري ثلاثة مسؤولين بارزين من جريمة قتل خاشقجي، في وقت صدرت أحكام أولية بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في القضية، ولم يكشف عن أسمائهم.

وعلقت الخارجية التركية في حينها قائلة إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي أبعد ما تكون عن تلبية تطلعات أنقرة والمجتمع الدولي إلى تسليط الضوء على جميع جوانب جريمة مقتل الصحفي.