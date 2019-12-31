اعلن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي، اننا سنرد على اي تهديد وعدوان دون ترديد ولن نأخذ اذنا من اي احد لتقوية قدراتنا الصاروخية والدفاعية.

وأشاد العميد حاتمي امام جمع من طلبة كليات ضباط جيش الجمهورية الاسلامية بذكرى الثلاثين من ديسمبر كانون الاول يوم البصيرة معتبرا هذا اليوم العظيم بانه رمز لليقظة والوعي والالتفاف حول الولاية للشعب الايراني في مواجهة الاعداء الحاقدين على النظام الاسلامي.

وأضاف وزير الدفاع: إن مساعي أعداء الثورة الإسلامية على مدار الأربعين عامًا الماضية كانت منصبة على احلال الباطل مكان الحق لطمس الصواب وتضييع الفرصة على الشعب لتشخيص الحقيقة ولكن الشعب الايراني العزيز تمكن دوما في المراحل الحساسة من صنع ملاحم كبيرة من خلال وحدة الكلمة وعدم التردد في الدفاع عن الحق.