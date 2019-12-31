  • الثلاثاء ٤ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 31, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 272242 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2019 الوقت: 20:35 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع: ايران سترد على أي تهديد وعدوان دون ترديد

وزير الدفاع: ايران سترد على أي تهديد وعدوان دون ترديد

اعلن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي، اننا سنرد على اي تهديد وعدوان دون ترديد ولن نأخذ اذنا من اي احد لتقوية قدراتنا الصاروخية والدفاعية.

وأشاد العميد حاتمي امام جمع من طلبة كليات ضباط جيش الجمهورية الاسلامية بذكرى الثلاثين من ديسمبر كانون الاول يوم البصيرة معتبرا هذا اليوم العظيم بانه رمز لليقظة والوعي والالتفاف حول الولاية للشعب الايراني في مواجهة الاعداء الحاقدين على النظام الاسلامي.

وأضاف وزير الدفاع: إن مساعي أعداء الثورة الإسلامية على مدار الأربعين عامًا الماضية كانت منصبة على احلال الباطل مكان الحق لطمس الصواب وتضييع الفرصة على الشعب لتشخيص الحقيقة ولكن الشعب الايراني العزيز تمكن دوما في المراحل الحساسة من صنع ملاحم كبيرة من خلال وحدة الكلمة وعدم التردد في الدفاع عن الحق.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/5922 sec