نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" مقالا، الإثنين، كتبت فيه ان العالم بات اليوم متحولاً بوتيرة سريعة الى بيئة متعددة الأقطاب، وأضافت انه وعلى الرغم من ضغوط الولايات المتحدة، فإن إيران أجرت مناورات مشتركة مع القوى الإقليمية الأخرى؛ مؤكدة إن اجراء المناورات البحرية الثلاثية بين الصين وروسيا وإيران هو مثال واضح على أنه من المستحيل فرض العزلة على إيران.

ووصفت هذه الصحيفة الإجراءات الأميركية بـ"غير الشرعية"؛ مضيفة: ان انسحاب أميركا من الإتفاق النووي تم بصورة احادية وان طهران واصلت التزامها بجميع بنود الإتفاق. وفي الحقيقة، قد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 تقريراً امتثال ايران لما ينص عليه الإتفاق النووي؛ الإتفاق الذي هو حصيلة 12 عاما من المفاوضات المعقدة، والذي فرض أشد الرقابة على البرنامج النووي الايراني، كما ان مجلس الأمن الدولي قد صادق على هذا الإتفاق، ولهذا فان قرار ترامب للانسحاب من هذا الإتفاق كان خطوة غير مدروسة.

وتابعت: انه مع ذلك، فرضت الولايات المتحدة حظراً صارماً وغير قانوني ضد إيران، حيث وصف العديد من الخبراء الحظر المفروض من قبل أميركا بأنه "إبادة جماعية اقتصادية" للشعب الإيراني، الا أنها أثبتت في الماضي بأن الحظر لن يهزمها.

وأكدت، ان المناورات البحرية المشتركة لإيران وروسيا والصين أظهرت بأن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فرض إرادتها من جانب واحد على مختلف القضايا. وهناك اليوم قوى أخرى قادرة على مواجهة الأحادية الأمريكية ولن تكون إيران بدون أصدقاء وحلفاء.

وفي جانب آخر، أشارت الصحيفة الهندية الى فتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية بحرمة تصنيع واستخدام القنابل النووية؛ منوهة الى سلمية البرنامج النووي الإيراني.