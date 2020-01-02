أكد الرئيس العراقي والسفير الايراني ببغداد، أهمية (احترام الإرادة الوطنية) العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية، وأشارا الى أن العراق المستقر المستقل هو دعامة أساسية للأمن والتفاهم الإقليمي.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان: ان رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، الاثنين، في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق إيرج مسجدي.

وأضاف البيان: انه جرى خلال اللقاء، التأكيد على الأواصر والمصالح المشتركة بين العراق وايران، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، وتمت الإشارة الى أهمية دعم الاستقرار في العراق واحترام الإرادة الوطنية العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية.

وتابع: انه بهذا الصدد فقد ركز اللقاء على أن العراق المستقر المستقل هو دعامة أساسية للأمن والتفاهم الإقليمي، وساحة لتلاقي المصالح الدولية والاقليمية لخدمة رفاه وسلام شعوب المنطقة وبلدانها على أساس المصالح المشتركة.