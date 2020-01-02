  • الخميس ٦ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الخميس , يناير 02, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 272240 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2019 الوقت: 20:31 الاقسام: محليات  
صالح ومسجدي يؤكدان على احترام الإرادة الوطنية العراقية دون تدخلات خارجية

صالح ومسجدي يؤكدان على احترام الإرادة الوطنية العراقية دون تدخلات خارجية

أكد الرئيس العراقي والسفير الايراني ببغداد، أهمية (احترام الإرادة الوطنية) العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية، وأشارا الى أن العراق المستقر المستقل هو دعامة أساسية للأمن والتفاهم الإقليمي.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان: ان رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، الاثنين، في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق إيرج مسجدي.

وأضاف البيان: انه جرى خلال اللقاء، التأكيد على الأواصر والمصالح المشتركة بين العراق وايران، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، وتمت الإشارة الى أهمية دعم الاستقرار في العراق واحترام الإرادة الوطنية العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية.

وتابع: انه بهذا الصدد فقد ركز اللقاء على أن العراق المستقر المستقل هو دعامة أساسية للأمن والتفاهم الإقليمي، وساحة لتلاقي المصالح الدولية والاقليمية لخدمة رفاه وسلام شعوب المنطقة وبلدانها على أساس المصالح المشتركة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 18/8595 sec