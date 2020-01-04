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رقم الخبر: 272239 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2019 الوقت: 20:29 الاقسام: عربيات  
أربعة ملايين نازح في اليمن جراء استمرار العدوان والحصار

أربعة ملايين نازح في اليمن جراء استمرار العدوان والحصار

ارتفعت أعداد النازحين بسبب العدوان الاجرامي على اليمن بنهاية نوفمبر الماضي 2019م، لتصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين وثمان مائة ألف شخص.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز المعلومات في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، ويفيد التقرير أن مئات الآلاف من النازحين اليمنيين في عموم الجمهورية اليمنية، يعيشون وضعاً إنسانياً كارثياً، جراء العدوان المستمر منذ خمسة اعوام، الذي سبب أسوأ أزمة انسانية في العالم، وسط تقصير كبير من المنظمات الأممية في عملها في اغاثة وايواء النازحين.

و بلغت احصائية النازحين للأسر النازحة حتى نهاية شهر نوفمبر 2019، 554,784 كما بلغ عدد الافراد النازحين 3,883,488 وذلك لعدد 15 محافظة في الجمهورية اليمنية.

 

 
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مصدر الخبر: صنعاء ـ وكالات
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