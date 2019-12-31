أحيا الإيرانيون ذكرى الثلاثين من ديسمبر لتجديد العهد والدفاع عن النظام الإسلامي، وشاركت كل فئات الشعب في تجمعات وتظاهرات خرجت في جميع أنحاء ايران.

ويصادف إحياء يوم البصيرة وتجديد البيعة للنظام الإسلامي الثلاثين من ديسمبر كل عام، الذكرى العاشرة لإحباطِ مؤامرةِ الفتنة التي إفتعلَها أعداءُ الثورة الاسلامية، حيثُ شهدت إيران مسيراتٍ حاشدةً تأييداً للموقف الحازم الذي اتخذَه قائدُ الثورة الاسلامية آيةُ الله السيد علي الخامنئي إزاءَ أحداثِ الشغب وأجواءِ الفتنة التي شهدتها البلادُ إثرَ إعلانِ نتائجِ الانتخاباتِ الرئاسية قبلَ عَشَرةِ أعوام.

واحتشد أمس، آلاف المواطنين من مختلف فئات المجتمع في ساحة الأمام الحسين (ع) في العاصمة طهران، مرددين شعارات تدعم الجمهورية الاسلامية وولاية الفقيه. كما انطلقت المراسم في اكثر من منطقة ايرانية وذلك بحضور جماهير غفيرة إحياء لهذه الذكرى الوطنية في مسيرات مليونية كبيرة.

في طهران اعتبر ممثل ولي الفقيه في حرس الثورة الاسلامية الشيخ عبدالله حاجي صادقي ان يوم التاسع من دي (30 ديسمبر) هو مظهر للحمية الدينية عندما تعرضت المقدسات الدينية (يوم عاشوراء) للاهانة، وأضاف خلال المراسم التي إقيمت اليوم في ساحة الامام الحسين (ع)، قبل عقد من الزمان سجل الشعب الايراني ملحمة كبرى ضد الفتنة التي أثارها الاعداء في عام 2009، ولايزال هذا الشعب يحبط الفتن الأخرى التي تلتها، وتابع: ان ان هذه الملحمة كانت بمثابة المصباح الذي أنار طريق البيصرة والصمود وحب الولاية.

يشار الى ان أحداث شغب شهدتها المدن الايرانية عام 2009 عقب إقامة الانتخابات الرئاسية الا ان الشعب انطلق في مثل هذا اليوم ما أرغم مثيري الشغب في الخارج والداخل على التراجع وايقاف نشاطات التخريب.

من جهته أصدر وزير الأمن "سيد محمود علوي" بيانا، مساء الأحد، بمناسبة حلول ذكرى ملحمة 30 كانون الأول/ديسمبر (2009)، أكد فيه ان ملحمة 30 ديسمبر أحبطت مؤامرات الأعداء.

وأضاف علوي في بيانه: أن حلول ذكرى 30 كانون الاول/ديسمبر يوم البصيرة والميثاق مع الامام والولاية، يذكّرنا بخلق ملحمة إنطلقت بوعي وبصيرة الشعب الايراني العظيم وتواجده في الوقت المناسب على الساحة، مما أدى الى احباط مؤامرة الاعداء.

وتابع: الآن وبعد مضي عقد من الزمن على تلك الحركة التاريخية، أخذت تتجسد عظمة هذه الحركة أكثر مما مضى من خلال إحباط دسائس الاستكبار الخفية والعلنية.

وقدم وزير الامن تهانيه بهذه المناسبة الى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، والى الشعب الايراني الواعي.

وأردف: من المؤكد ان قوات الأمن في الجمهورية الإسلامية لن تتوانى عن مسؤولياتها الجسيمة في ساحة النضال والجهاد ولن تدخّر جهداً وتضحي بالنفس والنفيس في سياق الحفاظ على الأمن المستديم للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية والحفاظ على إنجازات الامام الخميني الراحل (رض) والشهداء الأبرار.