  • الثلاثاء ٤ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 31, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 272235 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2019 الوقت: 17:24 الاقسام: اقتصاد  
دول الجوار تعتمد خطابات ضمان البنوك الإيرانية رغم الحظر
وزير الطرق، أمام المؤتمر الدولي للإنشاء في طهران:

دول الجوار تعتمد خطابات ضمان البنوك الإيرانية رغم الحظر

أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية، محمد إسلامي، عن قبول دول الجوار لخطابات ضمان البنوك الايرانية.

وأوضح إسلامي، في المؤتمر والمعرض الدولي للإنشاء الاثنين في طهران، بأنه وعبر كافة اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الأخرى ومنها مجاورة، تم التأكيد على ضرورة اعتماد خطابات ضمان البنوك الايرانية في ظل الحظر المفروض لضمانها مشاريع الشركات المختصة بتقديم الخدمات الفنية والهندسية الايرانية تلك البلدان، حيث تمت الموافقة على ذلك.

وأشار إسلامي الى أن المفاوضات شملت إمكانية إستخدام الشركات الايرانية لخطاب ضمانات الصادرة عن بنوك البلاد، بهدف مشاركتها في المناقصات في الدول المستورة لخدمات الهندسة من ايران، مؤكداً ان صادرات البلاد من الخدمات الهندسية سنويا تبلغ مليار دولار حالياً.

وحول تصدير الخدمات الهندسية لإقليم كردستان العراق، أوضح إسلامي بأن المتابعة جارية لتطبيق المعايير بهذا الشأن للتعاون مع كردستان العراق بالإضافة لبلدان أخرى لتزويدها بالخدمات الهندسية، في مقابل إفادة المهندسين الايرانيين أيضاً من هذه الأسواق.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 18/6762 sec