أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية، محمد إسلامي، عن قبول دول الجوار لخطابات ضمان البنوك الايرانية.

وأوضح إسلامي، في المؤتمر والمعرض الدولي للإنشاء الاثنين في طهران، بأنه وعبر كافة اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الأخرى ومنها مجاورة، تم التأكيد على ضرورة اعتماد خطابات ضمان البنوك الايرانية في ظل الحظر المفروض لضمانها مشاريع الشركات المختصة بتقديم الخدمات الفنية والهندسية الايرانية تلك البلدان، حيث تمت الموافقة على ذلك.

وأشار إسلامي الى أن المفاوضات شملت إمكانية إستخدام الشركات الايرانية لخطاب ضمانات الصادرة عن بنوك البلاد، بهدف مشاركتها في المناقصات في الدول المستورة لخدمات الهندسة من ايران، مؤكداً ان صادرات البلاد من الخدمات الهندسية سنويا تبلغ مليار دولار حالياً.

وحول تصدير الخدمات الهندسية لإقليم كردستان العراق، أوضح إسلامي بأن المتابعة جارية لتطبيق المعايير بهذا الشأن للتعاون مع كردستان العراق بالإضافة لبلدان أخرى لتزويدها بالخدمات الهندسية، في مقابل إفادة المهندسين الايرانيين أيضاً من هذه الأسواق.