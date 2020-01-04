قال رئيس الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية-العمانية: إن سلطنة عمان قاعدة جيدة لإعادة تصدير البضائع الإيرانية، ويجب زيادة العلاقات الاقتصادية مع هذا البلد يوماً بعد يوم.

وأضاف محسن ضرابي، الاثنين، في ملتقى حول تقديم سلطنة عمان فرص الأعمال والاستثمار في محافظة أراك (وسط البلاد): يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية الإستفادة من الإتفاقيات الدولية التي أبرمتها عمان مع 15 دولة عربية وأفريقية وسنغافورة والولايات المتحدة وأوروبا لتصدير البضائع إلى هذه البلدان مع تعريفة الصفر.

وصرح رئيس الغرفة التجارية المشتركة: ان حجم العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سلطنة عمان لا يرقى الى المستوى المطلوب في السنوات الأخيرة على الرغم من العلاقات الجيدة مع عمان، منوهاً الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتراوح من 190 إلى 220 مليون دولار سنوياً.

وقال ضرابي: إن صادرات إيران إلى عمان بلغت 146 مليون دولار في عام 2013، وحجم التجارة الثنائية كانت 221 مليون دولار؛ وفي العام الماضي ورغم العقوبات القاسية والمشاكل الاقتصادية، بلغت الصادرات إلى عمان 768 مليون دولار، ووصل حجم التجارة الثنائية الى مليار و168 مليون دولار بزيادة خمسة أضعاف.

وصرح انه بالنظر إلى السعة المتاحة، فانه من الممكن أن تزيد حصة الصادرات إلى سلطنة عمان بنسبة 10%، حيث تخطط حكومتا البلدين لزيادة حجم المعاملات الاقتصادية بين إيران وسلطنة عمان إلى 5 مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة.