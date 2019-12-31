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رقم الخبر: 272228 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2019 الوقت: 15:18 الاقسام: رياضة  
مدربان ايرانيان لمنتخبي المصارعة الحرة والرومانية الافضل آسيويا

مدربان ايرانيان لمنتخبي المصارعة الحرة والرومانية الافضل آسيويا

اعلن الاتحاد الاسيوي للمصارعة عن انتخاب مدربي منتخبي ايران للمصارعة الحرة والرومانية الافضل آسيويا لعام 2019

وفي خبر جاء على موقع الاتحاد الاسيوي للمصارعة تم تسمية افضل المصارعين والمدربين اسيويا.

وبناءا على ذلك تم انتخاب مدرب المنتخب الايراني للمصارعة الحرة "غلامرضا محمدي"  ومدرب المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية "محمد بنا" كأفضل مدربين لعام 2019 في قارة اسيا.

وكانت النتائج الجيدة التي حصل عليها منتخب مصارعة ايران في فئتي الحرة والرومانية في المنافسات الدولية والاسيوية وحصولهما على بطاقات اولمبياد طوكيو 2020 وراء انتخاب هذين المدربين الافضل آسيويا.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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