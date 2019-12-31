وفي خبر جاء على موقع الاتحاد الاسيوي للمصارعة تم تسمية افضل المصارعين والمدربين اسيويا.

وبناءا على ذلك تم انتخاب مدرب المنتخب الايراني للمصارعة الحرة "غلامرضا محمدي" ومدرب المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية "محمد بنا" كأفضل مدربين لعام 2019 في قارة اسيا.

وكانت النتائج الجيدة التي حصل عليها منتخب مصارعة ايران في فئتي الحرة والرومانية في المنافسات الدولية والاسيوية وحصولهما على بطاقات اولمبياد طوكيو 2020 وراء انتخاب هذين المدربين الافضل آسيويا.